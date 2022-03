Ménage de printemps : 3 applications pour nettoyer son Mac

mars 2022 par Marc Jacob

A mesure que l’on utilise son Mac, les fichiers ont tendance à s’y accumuler, ce qui conduit à altérer les performances du système. La navigation se trouve ralentie et la productivité des utilisateurs en souffre. Afin d’y remédier, Setapp, le service de productivité par abonnement dédié aux environnements Mac et iOS, a sélectionné 3 applications disponibles sur sa plateforme destinée à garder une machine en bonne santé !

Spotless pour organiser automatiquement les fichiers

Organiser les documents que l’on enregistre sur son ordinateur est une tâche particulièrement chronophage si elle n’est pas faite quotidiennement. Les utilisateurs peuvent en effet se laisser rapidement submerger par des fichiers enregistrés à la va vite sur le bureau et qui s’entassent les uns à côté des autres.

Grace à l’application Spotless, les utilisateurs vont pouvoir définir des règles personnalisées pour automatiser le tri de ces documents en désordre. Ils pourront par exemple copier, déplacer ou jeter un fichier selon son nom, son format, sa taille, ou encore sa date de création. L’utilisateur n’aura plus qu’à glisser les éléments entassés vers l’icône de dépôt située dans la barre de menus et laisser l’application se mettre au travail.

Spotless permet par ailleurs de programmer un nettoyage régulier du bureau, aux jours et heures souhaitées, afin qu’il soit toujours en ordre. Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer sur leurs missions et améliorer leurs performances.

Grâce à l’automatisation du tri des fichiers, Spotless permet de garder son Mac (et son esprit) organisé !

Gemini 2 pour veiller sur les doublons

Tout le monde a déjà été confronté à l’accumulation des fichiers doublons. Qu’il s’agisse de photos enregistrées à différents endroits, de vidéos sauvegardées plusieurs fois ou de textes conservés dans différents dossiers, tous contribuent à occuper inutilement de l’espace de stockage qui pourrait être aisément libéré

Gemini 2 est l’application idéale pour supprimer ces doublons éparpillés sur un Mac. Basé sur un algorithme intelligent, elle identifie les fichiers qui disposent de fortes similitudes et propose de les supprimer en un seul clic. Gemini 2 ne se contente pas de traiter les documents mais identifie également les photos, les vidéos et les fichiers audio dont il existe plusieurs copies.

Bien entendu, l’utilisateur à la possibilité, s’il le souhaite, de contrôler manuellement chaque élément identifié par Gemini 2 et sélectionner seulement ceux qu’il souhaite réellement effacer. Par ailleurs, les fichiers supprimés sont conservés durant DUREE, afin d’être restaurés en cas d’erreur.

CleanMyMac X pour entretenir le système informatique

Cache d’applications, programmes inutilisés, fichiers obsolètes, historique de navigations et cookies… L’utilisation d’un Mac laisse des traces qui, au fur et à mesure, affectent ses performances. Le disque se remplit, la navigation devient plus lente, la mémoire vive sature et l’utilisateur ne retrouve plus l’aisance avec laquelle il pouvait travailler auparavant.

CleanMyMac X est la boite à outils indispensable pour optimiser et maintenir les performances, la sécurité et l’actualisation de son Mac. L’application permet à la fois de rechercher et supprimer d’un clic les fichiers systèmes obsolètes, d’identifier les programmes non utilisés, les désinstaller ou les réinitialiser à l’état d’origine, de savoir quels programmes sont lancés avec le système et les désactiver au besoin ou encore de surveiller et effacer toutes les données relatives à la confidentialité.

CleanmyMac X permet également de lancer en 1 clic des opérations de maintenances de base telles que la libération de la RAM, ou la réparation des autorisations du disque qui peuvent avoir été compromises.

La sécurité n’est pas en reste puisque CleanMyMac X embarque un module de protection contre les menaces ainsi qu’une fonctionnalité de surveillance des mises a jours du système d’exploitation et des applications. Le premier agit en temps réel et peut réaliser des analyses du disque tandis que la seconde permet de disposer d’un Mac a jour de tous les correctifs les plus récent.

Enfin, du point de vue des fichiers, CleanMyMac X permet d’avoir une vue d’ensemble des données sur le disque, de retrouver d’anciens fichiers en fonction de leur date de dernière ouverture ou encore d’en supprimer de façon sécurisée.

CleanMyMac est l’application ultime pour entretenir son Mac et lui permettre de conserver ses performances et sa puissance du premier jour !