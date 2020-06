Megaport lance ses services NaaS en France

juin 2020 par Marc Jacob

Megaport annonce le déploiement de son offre NaaS en France. Cette solution permettra d’offrir aux entreprises des services d’interconnectivité cloud dans le monde plus rapides, plus souples et plus sûrs. Déjà implanté dans 13 autres pays européens, Megaport permettra aux entreprises françaises d’accélérer et de simplifier leurs connexions aux principaux fournisseurs de cloud public tels que Microsoft, Google, Azure, AWS, IBM, SAP et Oracle.

Les entreprises qui font appel aux prestataires de services Cloud recherchent l’agilité et la sécurité pour le traitement de leurs données. Alors que leurs processus fonctionnent sur des systèmes Cloud différents et hétérogènes, les entreprises ont besoin d’une connectivité simple et efficace. Megaport, à travers ses plus de 600 datacenters et ses plus de 170 points d’accès Cloud, va permettre de fournir aux entreprises une connectivité étendue et sécurisée au Cloud privé et public. Celles-ci pourront également accéder directement et en toute facilité aux services Cloud de fournisseurs mondiaux, sans avoir à gérer les infrastructures réseaux complexes.

Les avantages de la solution NaaS de Megaport :

• Choix : Megaport offre un accès privé direct à un réseau de 170 points d’accès au cloud à la pointe de la technologie et à plus de 600 centres de données, dont les bretelles d’accès au cloud à Paris.

• Sécurité et performance : Les connexions directes contournent l’internet public pour des raisons de confidentialité et de fiabilité.

• Offre globale éprouvée : Les solutions comprennent un écosystème mondial de plus de 350 fournisseurs de services, dont la plupart des principaux fournisseurs de cloud mondiaux.

• Facilité d’utilisation : Mise en œuvre simple d’architectures hybrides, multicloud et cloud-to-cloud grâce à l’approvisionnement par interface graphique avec le routeur intelligent Megaport Cloud.

• Performance : Localisation des applications afin d’assurer leur terminaison de trafic au plus près du edge, là où la performance est importante.

• Évolutivité : Une connectivité flexible qui répond aux besoins des entreprises et s’aligne sur les modèles de consommation dans le cloud.

Les services Megaport sont disponibles auprès d’Equinix Paris 2, d’Interxion Paris 5 et de Colt Paris 2. D’autres data centers devraient être intégrés dans le courant de l’année 2020, notamment Telehouse 2 et 3 ainsi qu’Interxion Marseille 2. Le lancement de Megaport en France permettra d’accroître la présence de la société en Europe à 24 villes, à travers 14 pays.