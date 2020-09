Medigate annonce une levée de fonds de série B de 30 millions de dollars

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Medigate annonce la finalisation d’un tour de série B de 30 millions de dollars dirigé par le nouvel investisseur Partech, un investisseur mondial spécialisé dans les nouvelles technologies. Les investisseurs actuels YL Ventures, U.S. Venture Partners (USVP) et Blumberg Capital ont également participé à ce tour et ont été rejoints par Maor Investments. En s’ajoutant à la levée de série A achevée en 2019, cela porte le financement total de Medigate à 50 millions de dollars.

Medigate utilisera cet investissement pour mettre en œuvre sa vision : devenir une société de sécurité spécialiste de la santé et des analyses cliniques. Alors que le nombre de données et la rapidité à laquelle elles sont générées par l’IoT et les dispositifs médicaux ne cesse d’augmenter, les organismes de santé développent leurs stratégies numériques au-delà de leurs murs en intégrant des technologies portables conçues pour la surveillance des patients et les appareils mobiles utilisés pour la télésanté. La mise en place d’une solution unique et complète les aidera non seulement à renforcer leur position en matière de sécurité sur l’ensemble de leur réseau, mais fournira des analyses qui contribueront à augmenter l’efficacité opérationnelle et organisationnelle, à améliorer l’expérience des patients...

La solution de Medigate répond aux problématiques de sécurité et de confidentialité des données des patients en localisant, identifiant et gérant automatiquement la sureté de tous les appareils connectés au réseau, tout en alimentant l’ingénierie clinique avec les données d’appareils dont ils n’avaient jamais disposé auparavant pour gérer leur flotte de dispositifs médicaux.