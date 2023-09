Médaille d’argent et dans le quart de tête des 100 000 entreprises les plus performantes en terme de développement durable pour Scality

septembre 2023 par Marc Jacob

Scality a obtenu une médaille d’argent de la part d’EcoVadis. EcoVadis représente le standard mondial pour les évaluations RSE, évaluant plus de 100 000 entreprises dans le monde.

En 2023, Scality s’est hissée dans le premier quart de toutes les organisations classées par EcoVadis pour leurs améliorations en matière de développement durable. La médaille d’argent de Scality a été attribuée sur la base de 21 critères, qui évaluent les entreprises et organisations participantes, répartis sur quatre piliers fondamentaux : l’environnement, le social et les droits Humains, l’éthique et les achats responsables.

Scality a apporté des améliorations dans toutes ces catégories afin d’obtenir la médaille d’argent cette année.

L’engagement de Scality en matière de RSE se traduit par des programmes environnementaux ambitieux, des avantages salariaux renforcés pour nos employés dans le monde entier, des programmes éducatifs éthiques et des pratiques d’approvisionnement, et de déploiement de nos solutions, durables. Pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de RSE, consultez notre blog.

“Je me suis engagé personnellement à faire de Scality une entreprise durable, éco-responsable pour toutes les parties-prenantes : nos clients, nos employés, nos partenaires, nos actionnaires, la recherche en technologie et la planète. C’est d’ailleurs la signification de notre logo. Le défi consiste donc à diriger l’entreprise de manière à créer de la valeur pour tous ces acteurs de façon équilibrée", a déclaré Jérôme Lecat, PDG de Scality. "Le classement EcoVadis Silver est une étape importante pour une PME comme Scality. Nous sommes fiers de figurer parmi les meilleures entreprises et nous ne comptons pas en rester là ! La construction d’un modèle d’entreprise durable pour Scality restera une priorité absolue. Nous mettrons toute notre énergie pour décrocher la médaille d’Or d’EcoVadis dans les prochaines années. "

Les notations d’EcoVadis en matière de développement durable des entreprises sont basées sur des normes internationales de développement durable telles que les dix principes du Pacte mondial des Nations unies, les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et les normes ISO 26000. Les notations fournissent une analyse des performances basée sur des preuves et une feuille de route pour une amélioration continue.