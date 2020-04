McAfee publie une recherche sur Maze, le ransomware qui cible des établissements de santé et des assureurs du monde entier

avril 2020 par McAfee

Le ransomware Maze fait les grands titres depuis sa découverte en mai 2019. Au cours des semaines passées, il a été utilisé pour cibler des établissements de santé et des compagnies d’assurance. McAfee s’est plongé dans le code du ransomware Maze et publie une nouvelle recherche à son sujet. Comme on le sait, sa principale caractéristique est de menacer les victimes de divulguer sur Internet des informations sensibles leur appartenant, s’ils ne paient pas la rançon. Cela représente un enjeu aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Comme le note McAfee dans ses prévisions 2020, de plus en plus de ransomwares affichent ce même type de comportement et McAfee s’attend à en voir encore davantage à l’avenir.