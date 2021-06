McAfee : les utilisateurs ont tendance à négliger leur sécurité mobile malgré le nombre croissant de cybermenaces

juin 2021 par McAfee

Au cours de l’année passée, les utilisateurs ont dû s’adapter à de nombreux changements, notamment l’évolution rapide vers un mode de vie axé sur le numérique. Cette tendance a souligné la dépendance des utilisateurs aux appareils mobiles, car ces derniers permettent d’exécuter pratiquement toutes leurs activités quotidiennes via ces terminaux, les exposant à la plupart des risques numériques. L’étude McAfee Consumer Security Mindset : Mobile Edition 2021 révèle que plus de la moitié (57 %) des utilisateurs français n’utilisent pas de logiciel de sécurité mobile pour protéger leurs données sensibles, les laissant ainsi vulnérables aux cyberattaques de plus en plus sophistiquées.

Les acteurs malveillants sont conscients de l’utilisation des appareils mobiles pour travailler, effectuer des opérations bancaires, faire des achats et s’adonner à des activités sur les réseaux sociaux. Ainsi qu’un stockage et partage d’informations sensibles via diverses applications et canaux numériques. McAfee a également constaté que plus d’un utilisateur français sur trois (37 %) ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas en sécurité en ce qui concerne la sécurité de leurs appareils mobiles. Et que seul un utilisateur sur quatre (25 %) avait une idée précise des informations stockées sur leurs terminaux. Avec la croissance de l’activité mobile dû à la pandémie, les cybercriminels ont mis en place des escroqueries élaborées, visant spécifiquement les appareils et logiciels mobiles. Le dernier rapport McAfee Threats Report a révélé que le nombre de logiciels malveillants mobiles a augmenté de 118 % entre le troisième et le quatrième trimestre 2020. Les attaques les plus courantes étant les applications malveillantes, le phishing par e-mail/SMS et les réseaux usurpés.

Les utilisateurs étant de plus en plus connectés, doivent rester éduqués et proactifs pour protéger leurs données sensibles. Pour se protéger, les utilisateurs peuvent adopter les pratiques suivantes :

• Ne pas réutiliser les mots de passe, de cette manière, si un compte est compromis, les autres comptes restent toujours protégés. Pour se souvenir de mots de passe uniques, il faut envisager l’option d’un gestionnaire de mots de passe pour les stocker.

• Utiliser une solution de sécurité mobile comme McAfee Mobile Security pour protéger les appareils mobiles et données personnelles contre les cybermenaces, les réseaux non sécurisés et les applications malveillantes.

• Utiliser l’authentification multifactorielle pour vérifier à double reprises l’authenticité des utilisateurs et ajouter une couche de sécurité supplémentaire pour protéger les données et informations personnelles. McAfee’s 2021 Consumer Security Mindset : Travel Edition Méthodologie : McAfee a chargé MSI International de mener une enquête auprès de plus de 1 000 adultes dans chaque pays en avril 2021, âgés de 18 à 75 ans.