McAfee : les données de 1,3 million d’utilisateurs de Clubhouse disponibles en ligne

avril 2021 par McAfee

La nouvelle application Clubhouse est la dernière sur la liste à avoir connu un piratage, ayant entraîné la fuite de données de plus d’un million de personnes en ligne. En effet, une base de données SQL contenant les informations de 1,3 million d’utilisateurs de la plateforme a été mise en ligne sur un forum de hacking. Selon un rapport de CyberNews, les données contenaient des informations diverses telles que le nom d’utilisateur, l’URL de la photo, les comptes Twitter et Instagram liés, le nombre de followers, le nombre de personnes que l’utilisateur suit, et la date de création du compte notamment.

De son côté, Clubhouse a démenti les rumeurs de piratage en déclarant sur Twitter que les données en question étaient déjà accessibles publiquement et pouvaient être consultées via son API, l’interface de programmation d’applications. Même si Clubhouse affirme que cet incident n’est pas un piratage, cela remet en avant la question de la responsabilité des entreprises à garantir la protection des données personnelles des utilisateurs.

C’est pour cette raison que Jérôme Duffau, Head of Global Consumer chez McAfee France a tenu à partager quelques conseils afin d’éviter aux consommateurs d’être exposés à des vulnérabilités similaires :

• Limiter la quantité d’informations personnelles partagées. Il est conseillé d’éviter d’afficher l’adresse du domicile, la date de naissance complète et les informations sur l’employeur, ainsi que les détails exacts sur le lieu où on se trouve.

• Se méfier des messages et des demandes d’amis de la part d’inconnus. Il faut éviter de cliquer sur des liens envoyés par une personne qu’on ne connait pas personnellement.

• Signaler à la plate-forme de réseaux sociaux tout message de spam ou tout message indésirable reçu. Ils pourront alors empêcher la menace de se propager à d’autres comptes.

• Utiliser un logiciel de sécurité complet. Pour se protéger contre les virus, les logiciels espions et les autres menaces numériques qui peuvent émerger des réseaux sociaux, McAfee Total Protection ou McAfee Mobile Security, sont des solutions adaptées.