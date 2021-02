McAfee lance le 1er XDR proactif du secteur pour les terminaux, le cloud et les réseaux

février 2021 par Marc Jacob

McAfee Corp. annonce la disponibilité de MVISION Extended Detection and Response (XDR) avec l’inclusion du cloud, et de la télémétrie réseau, unifiant et optimisant la détection et la réponse aux menaces au-delà des terminaux.

L’objectif est de permettre des cycles d’investigation plus rapides et plus proactifs, une réponse plus facile et automatisée et la modernisation continue des centres d’opérations de sécurité (SOC) actuels.