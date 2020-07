McAfee lance McAfee Enterprise Security Manager (ESM) Cloud

juillet 2020 par Marc Jacob

McAfee annonce le lancement de McAfee Enterprise Security Manager (ESM) Cloud, une nouvelle solution de gestion des événements de sécurité et d’information (SIEM) hebergée dans le cloud.

Elle prend en charge les activités de détection, de réponse aux incidents et de recherche des menaces des équipes en charge des opérations de sécurité. McAfee ESM Cloud étend la valeur d’une SIEM traditionnelle en offrant une intégration plus rapide de la télémétrie au niveau sécurité, des mises à jour automatiques et une surveillance continue de l’état du réseau.