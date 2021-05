McAfee et Fujitsu Client Computing entament une nouvelle ère de partenariat pour sécuriser les PC grand public

mai 2021 par Marc Jacob

McAfee Corp. annonce une nouvelle évolution de son partenariat avec Fujitsu Client Computing Ltd (ci-après " FCCL "), notamment un accord prolongé sur plusieurs années, afin de fournir les meilleures solutions de sécurité grand public aux utilisateurs de terminaux FCCL. Le partenariat de longue date entre McAfee et FCCL rend l’intégration des produits transparente pour les utilisateurs finaux, leur permettant ainsi de tirer facilement parti des solutions de sécurité McAfee pour protéger leur vie numérique.

Alors que les consommateurs et les entreprises s’adaptent à un nouveau mode de vie axé sur le numérique en raison de la pandémie mondiale, les pirates adaptent leurs tactiques et le nombre d’attaques. Au quatrième trimestre 2020, McAfee Labs a observé une moyenne de 648 menaces par minute, soit une augmentation de 60 menaces par minute (10 %). En effet, le dernier rapport McAfee Threats Report : Avril 2021, qui a examiné l’activité cybercriminelle liée aux logiciels malveillants et l’évolution des cybermenaces aux troisième et quatrième trimestres 2020, a révélé que ces deux trimestres ont vu les détections de cyberattaques liées à la COVID-19 augmenter de 240 % au troisième trimestre et de 114 % au quatrième trimestre.

McAfee LiveSafe offre des fonctionnalités qui protègent les consommateurs au cours de leur vie quotidienne connectée - des achats en ligne aux opérations bancaires, en passant par la télésanté. McAfee LiveSafe comprend un antivirus et une protection web, et est conçu pour faciliter l’expérience utilisateur. Les consommateurs comprennent non seulement les protections dont ils ont besoin, mais aussi comment y accéder et les utiliser facilement. Les fonctionnalités de protection VPN (réseaux privés virtuels), de la vie privée et de l’identité sont en cours de déploiement.