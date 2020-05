McAfee et Atlassian nouent un partenariat pour la sécurité du cloud

mai 2020 par Marc Jacob

McAfee MVISION Cloud offre une visibilité et un contrôle pour les environnements Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) et Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Qu’il s’agisse d’environnements de gestion de contenu ou DevOps, la plateforme de sécurité unifiée MVISION Cloud permet aux entreprises d’avoir un contrôle complet sur leurs services cloud.

Avec de plus en plus d’entreprises entamant leurs programme de transformation digitale vers le Cloud, il est essentiel de faire évoluer les mesures de sécurité pour relever les défis que représentent les téléchargements de données involontaires ou vers des périphériques non gérés, les menaces internes provenant d’employés malhonnêtes ou encore la mauvaise configuration des applications. Dès lors, le besoin en solutions capables de préserver la sécurité du Cloud est plus important que jamais.