McAfee dévoile le top 10 des films et séries les plus ciblés par les cybercriminels en France

juin 2020 par McAfee

La consommation de vidéos en ligne a augmenté en raison des règles imposées dans le cadre de la crise sanitaire. Cela a poussé McAfee à étudier les risques auxquels les Français s’exposent lorsqu’ils recherchent des contenus divertissants à visionner en ligne. La société de cybersécurité s’est particulièrement concentrée sur les tentatives d’accès gratuit aux contenus les plus populaires actuellement. En effet, si 63 % des Français optent aujourd’hui pour une consommation de contenus officielle contre 56 % en 2019 selon Hadopi, les autres fans recherchent leurs divertissements sur des sites non officiels.

« Avec les règles liées à la crise sanitaire, c’est de plus en plus sur le Web que les consommateurs se divertissent. Cela crée un terrain idéal pour la criminalité en ligne, » explique Lam Son Nguyen, Partner Product Manager, Mobile and ISP chez McAfee en France. « L’Histoire prouve que les cybercriminels adaptent leurs stratégies d’escroquerie aux tendances et comportements de consommation. Les utilisateurs doivent donc rester vigilants afin d’éviter les sites Web malveillants. Ceux-ci peuvent installer des malwares sur leurs appareils ou leur voler des informations personnelles et mots de passe. »

McAfee a établi un « Top 10 des titres les plus à risque sur le Web » de la TV et du cinéma. La société de sécurité s’est basée sur l’analyse de plus d’une centaine de titres parmi les plus populaires, disponibles actuellement chez les principaux fournisseurs de contenus en streaming. Selon la plateforme McAfee Web Advisor, 13 Reasons Why et Kogustaki Mucize figurent à la première place de leurs catégories respectives.

Top 10 des séries les plus ciblées par les cybercriminels en France :

13 Reasons Why

Sex Education

Stranger Things

You

Riverdale

Skins

True Detective

Ozark

Mindhunter

Élite

Les séries françaises figurant dans le Top 100 :

Une Île (#26)

Les Aventures de Tintin (#53)

Mortel (#54)

En France, 37 % des 15-34 ans regardent des vidéos à la demande selon le CNC. Pendant le confinement, les séries pour adolescents ont figuré parmi les plus populaires auprès des fans, mais aussi des cybercriminels, avec cinq d’entre-elles classées dans le Top 10 des séries les plus ciblées : 13 Reasons Why (#1), Sex Education (#2), Riverdale (#6), Skins (#7) et Elite (#10).

Top 10 des films les plus ciblés par les cybercriminels en France :

Kogustaki Mucize

Tigertail

War Machine

Serenity

Star Trek

Je suis une légende

Chez Moi

La Cérémonie

Les Affranchis

La Plateforme

Les films français présents dans le Top 100 :

La Cérémonie (#8)

Les Misérables (#12)

L’Arnacoeur (#29)

Enfermés dehors (#35)

Didier (#38)

La science-fiction : Pendant le confinement, la science-fiction a été plébiscitée avec des films tels que Star Trek (#5), La Plateforme (#10), mais aussi Je suis une légende (#6) dans lequel le seul Homme survivant sur Terre se bat contre un virus qui transforme le reste de la population en zombies.

Thrillers et polars : Confinés, les Français ont recherché de sensations fortes avec des films policiers comme Les Affranchis (#9) et des thrillers tels que Serenity (#4) et Chez Moi (#7).

Les conseils de McAfee pour rester protégé lors du visionnage de contenus en streaming :

Réfléchir avant de cliquer : Les utilisateurs qui veulent à rattraper la saison 2 de You ou revoir Star Trek doivent s’armer de prudence et n’accéder qu’aux contenus provenant directement d’une source fiable. Le moyen le plus sûr est de s’abonner à un site de streaming qui propose le contenu ou de télécharger le film à partir de sources telles qu’iTunes ou Amazon, plutôt que de télécharger une version gratuite à partir d’un site Web susceptible de contenir des logiciels malveillants.

S’abstenir d’utiliser des sites de streaming illégaux : De nombreux sites de streaming illégaux sont truffés de logiciels malveillants déguisés en fichiers vidéo. Faites une faveur à votre appareil et regardez votre série à partir d’une source officielle.

Protégez son univers numérique avec une solution de cybersécurité : Une solution de sécurité complète telle que McAfee Total Protection aide à se protéger contre les malwares, les attaques de phishing et d’autres menaces. Cette solution comprend également McAfee WebAdvisor, qui alerte les utilisateurs lorsqu’ils entrent sur un site Web malveillant.

Utiliser un outil de contrôle parental : Les enfants sont très doués pour la technologie et sont souvent capables de rechercher des films tout seuls. Assurez-vous que des limites sont fixées sur l’appareil de votre enfant et utilisez des logiciels aidant à minimiser l’exposition à des sites web potentiellement malveillants ou inappropriés.

Méthodologie de la recherche : McAfee a sélectionné les titres de séries et de films les plus populaires disponibles sur les sites de streaming en France en fonction des classements de divers médias français. La société de cybersécurité a analysé les résultats des recherches sur le Web pour les titres de divertissement dont les termes ont été modifiés (par exemple, série + torrent). Le terme « le plus ciblé » fait référence au nombre de sites Web à haut risque associés à ces titres de divertissement.

Termes de recherche utilisés cette année : Téléchargement gratuit, accès gratuit, gratuit, torrent, téléchargement piraté.

En utilisant les données de McAfee WebAdvisor, les domaines et URL résultants ont été mesurés et se sont vus attribuer un risque « élevé », « moyen » et « non vérifié ». Les URL ont ensuite reçu un score entre 127 négatif et 127 positif, les scores plus élevés indiquant un site Web plus risqué. Le score a été calculé à l’aide de la formule suivante : Danger = 1*(score élevé) + 0,5*(score moyen) + 0,125*(score non vérifié)