McAfee annonce une série d’innovations au sein de sa plateforme MVISION

février 2020 par Marc Jacob

La plateforme MVISION de McAfee repose sur deux piliers fondamentaux : MVISION Cloud et MVISION Endpoint. MVISION Cloud est composé de : Unified Cloud Edge : protège les données à destination ou depuis le cloud. Plateforme SaaS intégrée incluant les modules CASB, DLP et Web Proxy au sein d’une console unique. Cloud Native Infrastructure Security : conçu pour sécuriser l’ensemble des applications Cloud et containeurs applicatifs des entreprises utilisant les Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ou Platform-as-a-Service (PaaS).

Ensemble, ils améliorent et simplifient la sécurité en fournissant un ensemble de services de sécurité communs natifs au cloud, unifiés et ouverts.

MVISION Endpoint

McAfee annonce également le lancement d’une offre globale Managed Detection and Response (MDR). DXC Technology sera le premier partenaire stratégique de McAfee à exploiter la solution MVISION EDR pour détecter de manière proactive les cybermenaces auxquelles les clients sont confrontés et résoudre les incidents de sécurité plus rapidement.

MVISION Unified Cloud Edge

La première plateforme de sécurité cloud unifiée du secteur délivrant un Secure Access Service Edge (SASE) doté de politiques de sécurité des données et de préventions des menaces qui s’étendent du périphérique vers les environnements Web et Cloud  Disponible fin mars 2020.

Cloud Native Infrastructure Security

Disponible dès maintenant, la solution Cloud Native Infrastructure Security permet la protection et la mise en conformité des infrastructures IaaS et PaaS dans le cadre de projets Cloud Security Posture Management (CSPM) et Cloud Workload Protection Platform (CWPP), incluant les containeurs applicatifs. Cette plateforme unifiée de gestion de la sécurité délivre la gamme la plus large de fonctionnalités visant à sécuriser les environnements multi-cloud (IaaS et PaaS).

MVISION Security Advisor

MVISION est la première et unique plateforme cloud à proposer Cloud Security Advisor. Cette solution permet aux entreprises d’avoir une vision objective de leur posture de risque en analysant la configuration et les usages de leurs environnements Cloud. Elle leur fournit un score de risque en matière de sécurité du cloud, tout en préconisant les évolutions nécessaires permettant d’améliorer leur modèle de maturité Cloud.

Open Ecosystem

Le programme de partenariat de la plateforme MVISION continue de se développer avec l’annonce de 7 nouvelles intégrations issues des programmes de certifications McAfee Security Innovation Alliance (SIA) et McAfee CASB Connect. Ces programmes donne aux organisations un avantage concurrentiel leur permettant de bénéficier de solutions de sécurité innovantes.