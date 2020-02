McAfee : Safer Internet Day, journée de sensibilisation sur les risques et bonnes pratiques d’Internet

Demain se tiendra le Safer Internet Day. Cet évènement mondial est destiné à promouvoir un Internet plus sûr et des comportements plus responsables en ligne pour les jeunes et leurs parents . L’occasion pour McAfee, expert mondial de la cyber sécurité depuis près de 30 ans de sensibiliser le grand public aux meilleures pratiques afin de profiter pleinement d’Internet en toute sécurité.

Selon McAfee :

• Grâce aux progrès de l’IA , les cybercriminels seront à même de créer des deepfakes de plus en plus réalistes sans réelle expertise en technologie. Cela devrait entrainer une hausse de la désinformation mise en place par les pirates et générer un véritable bouleversement.

• La reconnaissance faciale est un levier important des prochaines années, les cybercriminels l’ont bien compris. En effet elle est de plus en plus utilisée à travers une large gamme de produits et de systèmes. C’est pour cette raison que les cybercriminels innoveront dans la création de deepfakes pour les contourner.

• Les cybercriminels ne cessent de trouver de nouveaux moyens afin de s’attaquer aux utilisateurs. Ces derniers doivent donc comprendre ces menaces et les mesures à prendre pour protéger leurs informations personnelles. Selon McAfee Advanced Threat Research (ATR), plus de 2,2 milliards d’informations d’identification de comptes volées ont été diffusées sur le Dark Web au cours du premier trimestre 2019 et ce chiffre devrait augmenter en 2020.

McAfee revient sur les différentes façons dont les consommateurs se mettent en danger sans forcément en avoir conscience :

Pour Lam Son Nguyen, responsable des solutions partenaires EMEA chez McAfee : “Le Safer Internet Day met en lumière les risques les plus importants auxquels les consommateurs sont confrontés en essayant de protéger leurs données personnelles dans un monde hyper-connecté. Il est de la responsabilité de chacun d’éduquer les autres, et nous avons un rôle à jouer en tant qu’expert mondial en cybersécurité depuis près de 30 ans - nous devons partager nos connaissances et collaborer pour se protéger contre les menaces actuelles auxquelles nous sommes tous confrontés. Les résultats sont appelés à s’aggraver dans le futur, car les criminels ne cessent de se perfectionner afin de s’attaquer à tous les aspects de notre vie. Allant de la maison connectée aux jouets des enfants, en passant par les dossiers médicaux ou encore les systèmes de suivi de la condition physique. C’est pourquoi nous devons tous agir avant qu’il ne soit trop tard". A l’occasion du Safer Internet Day, McAfee s’engage à conseiller les consommateurs à prendre les mesures nécessaires afin de se protéger de ces menaces :

Choisir des mots de passes complexes : Un mot de passe comprenant une association de lettres majuscules, minuscules, de chiffres et de symboles réduit le risque de piratage. Il faut éviter d’utiliser le même mot de passe pour ses différents comptes. Si on souhaite se simplifier la vie, il existe des gestionnaires de mots de passe qui se synchronisent aux connexions de session et créent des mots de passe complexes, plus difficiles à pirater.

Se connecter avec prudence : En se connectant à un réseau Wi-Fi public, il faut veiller à ne pas se connecter à des services nécessitant le partage de renseignements personnels ou financiers. Il est recommandé d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN) lors des déplacements afin de profiter d’une connexion sécurisée et de protéger ses données des cybercriminels.

Mettre à jour ses logiciels : Qu’il s’agisse de PC ou de smartphones, il faut veiller à avoir la dernière version des logiciels utilisés. Les éditeurs de logiciels bouchent les trous de sécurité avec des mises à jour régulières des appareils. Il est donc important de toujours installer les dernières versions le plus rapidement possible.

Sécuriser le téléphone portable : Il faut s’assurer que tous les appareils soient protégés contre les logiciels malveillants et les menaces mobiles. Pour cela, il est recommandé d’utiliser des logiciels de sécurité qui peuvent mettre en garde contre les applications et les liens dangereux. Ces logiciels permettent également de localiser et verrouiller un appareil manquant.

Aller à la source : Un moyen facile d’éviter de s’exposer au risque de phishing est de se rendre directement sur le site web officiel du commerçant et de ne pas cliquer sur le lien présent dans l’email afin d’éviter d’être envoyé vers un site frauduleux.

Passer par les boutiques d’applications officielles : Il est plus prudent de ne jamais télécharger d’applications à partir d’une boutique d’applications non fiable. Il peut être utile de rechercher des informations sur le développeur de l’application mobile. Lire les avis concernant les applications permet aussi d’en savoir davantage sur leurs fiabilités. Pour finir, il vaut mieux faire confiance aux applications ayant été téléchargées en grand nombre.

Protéger et sensibiliser les plus jeunes : C’est une question au cœur de l’actualité. Il est essentiel d’avoir recours à un outil de contrôle parental sur les appareils des enfants afin de surveiller leurs temps de connexion et leurs activités en ligne. C’est également un moyen de s’assurer qu’ils ne tombent pas sur des contenus inappropriés ou qu’ils ne courent aucun risque. Il devient de plus en plus important d’enseigner aux enfants l’importance de gérer sa présence en ligne dès leurs plus jeunes âges.