McAfee Entreprise et FireEye annoncent leur intégration avec Amazon Inspector

novembre 2021 par Marc Jacob

McAfee Entreprise et FireEye annoncent la disponibilité de nouvelles fonctionnalités de sécurité du cloud sur Amazon Web Services (AWS), ainsi que l’intégration avec Amazon Inspector. L’analyse du comportement effectuée par FireEye Helix et les capacités de détection et de réponse étendues (XDR) basées sur le machine learning, combinées à Amazon Inspector, un service de gestion des vulnérabilités, offrent aux clients AWS une meilleure visibilité et une meilleure protection des applications et des données dans le cloud. McAfee Entreprise et FireEye sont également désormais intégrées au programme AWS ISV Workload Migration Program (WMP), qui aide les clients en termes de financement, d’habilitation technologique et de stratégie de commercialisation lorsqu’ils migrent les workloads des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) sur AWS et accélèrent leur transformation numérique.

Les clients d’AWS disposent déjà d’un accès à l’ensemble du catalogue de produits de protection de l’entreprise, disponible sur la marketplace d’AWS. Cette intégration avec Amazon Inspector et l’ajout au WMP des ISV d’AWS permettra aux clients d’AWS d’intégrer les solutions de sécurité de McAfee Entreprise et de FireEye à leur infrastructure cloud.

McAfee Entreprise et FireEye s’associent à Amazon Inspector

FireEye Helix est une plateforme SaaS d’opérations de sécurité conçue sur AWS pour fournir des capacités de détection et de réponse supérieures, sans les frais de gestion d’un SIEM et d’un SOAR complets. Grâce à l’intégration d’Amazon Inspector, les données peuvent désormais être associées aux renseignements sur les menaces afin de fournir un contexte de vulnérabilité et de risque plus profond pour les activités de détection et de recherche de menaces, tout en hiérarchisant les alertes exploitables.

Cette nouvelle intégration d’Amazon Inspector s’ajoute aux précédentes effectuées par FireEye avec Amazon Cloudwatch, Amazon VPC Flow logs, AWS Network Firewall, AWS CloudTrail, Amazon GuardDuty, AWS Security Hub, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et Amazon Route 53. Les données peuvent désormais être partagées parmi 600 applications professionnelles et de sécurité différentes prises en charge par Helix, ce qui permet de gagner en efficacité et de se concentrer sur le développement commercial de l’entreprise.

McAfee Entreprise et FireEye rejoignent le AWS ISV Workload Migration Program (WMP)

L’entreprise a rejoint l’AWS ISV WMP pour soutenir ses clients dans leurs migrations en fournissant un schéma reproductible afin de transférer les solutions de sécurité sur site vers les produits de sécurité AWS SaaS, PaaS et IaaS. McAfee Entreprise et FireEye proposent des solutions cloud-natives pour les migrations vers le cloud, la gouvernance et la conformité du cloud, la protection contre les menaces pour les terminaux, le réseau et la messagerie, le CASB et les opérations de sécurité du cloud. Toutes ces solutions font partie du WMP d’AWS afin de fournir des moyens d’investissement et d’aider les clients à atténuer les risques financiers et à accélérer les décisions et l’exécution des migrations.