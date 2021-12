McAfee Entreprise : Pourquoi l’énergie est-il un secteur vulnérable ?

décembre 2021 par Raj Samani, Fellow, Chief Scientist chez McAfee Entreprise

Alors que quelques 290 gigawatts de capacités nouvelles auront été installées en 2021 selon l’Agence internationale de l’énergie, l’éolien et le solaire sont en pleine course à la production mondiale d’électricité avec comme objectif de fournir 95% de cette croissance d’ici fin 2026. Conséquemment, les entreprises dédiées à l’énergie se développent de plus en plus et sont de nouvelles cibles potentielles pour les cyberattaquants.

Même si le risque n’est pas nouveau au cœur des entreprises à dominantes énergétiques, il s’impose de plus en plus puisque ces dernières sont toujours plus connectées pour augmenter leur compétitivité. Les enjeux sont considérables et peuvent parfois être dramatiques : eaux contaminées, réseaux de distribution d’électricité perturbé, chantiers paralysés… Il devient donc impératif de procéder à une évaluation des risques pour chaque système et de mettre en œuvre des mesures de sécurité plus stricts que les actifs habituels du réseau informatique.

C’est dans ce contexte que Raj Samani, Fellow, Chief Scientist chez McAfee Entreprise explique :

« Le terme "ciblage" est souvent mal utilisé, car la plupart des attaques sont opportunistes, avec des intentions criminelles visant à exploiter les systèmes vulnérables qu’ils identifient ou pour lesquels ils obtiennent des informations d’identification. Le secteur de l’énergie est toutefois exposé à la menace d’attaques ciblées, comme on l’a vu dans le passé, et qui pourraient être potentiellement destructrices.

A noter également, la frontière entre les technologies de l’information et de la communication s’efface progressivement soit par des décisions politiques spécifiques, soit simplement parce que les ingénieurs cherchent à accélérer la connectivité.

Ainsi, afin de protéger au mieux une entreprise dans le domaine de l’énergie, il semble essentiel de mettre en place des zones de sécurité afin d’avoir des niveaux de contrôle plus élevés dans l’environnement OT. En outre, ces zones plus statiques peuvent alors bénéficier d’environnements plus verrouillés. » Les solutions de cybersécurité doivent être mises en place par les entreprises évoluant dans le secteur de l’énergie. Ainsi, le contrôle des messages liés à la gestion d’une quelconque distribution énergétique et l’assurance d’une augmentation du niveau de protection pourront être effectués tout en limitant de graves conséquences.