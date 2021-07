McAfee Enterprise dévoile les résultats de ses dernières recherches sur le ransomware Babuk

juillet 2021 par McAfee

Informations clés :

PROCESS : Babuk a adopté le bêta-test en temps réel sur ses victimes. McAfee Enterprise a constaté que les appareils de plusieurs victimes ont été chiffrés de manière irrémédiable en raison d’un chiffrement défectueux.

DEFAUT : Plusieurs failles ont été identifiées et montrent comment le processus de déchiffrement échoue dans certains cas, causant des dommages irréversibles.

IMPACT : La conception et le code de l’outil de déchiffrement sont mal développés, cela signifie que si les entreprises décident de payer la rançon, le processus de déchiffrement des fichiers chiffrés peut être très lent et rien ne garantit que tous les fichiers soient récupérables.