McAfee : Comment se prémunir contre la fuite de données bancaires ?

août 2021 par Vonny Gamot, Head of EMEA Consumer Business chez McAfee

En mai dernier, l’entrée en vigueur de la DSP2 laissait présager une baisse de la fraude bancaire et une meilleure protection des achats des utilisateurs sur internet. Malheureusement, les cybercriminels ne cessent de renouveler leurs méthodes d’attaques afin de mieux piéger les utilisateurs. Dernière campagne de phishing en date, un pirate a mis en ligne sur le darkweb plusieurs millions de données bancaires dont celles de 40 000 français. Parmi les données publiées on retrouve les chiffres de la carte bancaire, la date d’expiration, le code de vérification, les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des propriétaires de chaque carte. Chacune de ces informations est mise en vente par le pirate pour 9 euros en moyenne sur le darkweb.

Vonny Gamot, Head of EMEA Consumer Business chez McAfee a souhaité partager son point de vue : « Les paiements en ligne ont un immense intérêt pour les cybercriminels ; on pense notamment aux malwares bancaires, au phishing ou encore comme ici, la revente d’informations de carte de crédit sur certaines places de marché. Pour protéger les utilisateurs contre ces risques, il est important de faire preuve de prudence avant de cliquer sur des liens provenant de personnes familières ou non et demander plus d’informations, lors de la réception d’un message inattendu. »

Vonny Gamot partage ses conseils pour aider les utilisateurs à se protéger contre le vol de leurs données bancaires lors d’un paiement en ligne :

• Vérifier l’authenticité du site : lire les CGV, les notes et avis des consommateurs.

• Payer avec une e-carte bleue : elle permettra de générer un numéro de carte temporaire uniquement pour l’achat en cours. S’il y a une fraude, celle-ci sera plafonnée au montant effectué.

• Se connecter avec prudence. Si on doit effectuer des transactions sur une connexion Wi-Fi publique, utiliser un réseau privé virtuel (VPN) comme McAfee® Safe Connect.

• Garder de façon confidentielle tous les éléments qui servent à effectuer des paiements.

• Ne jamais enregistrer les données de la carte bleue.

• Activer la double authentification : cela permet de faire valider le paiement via l’application de la banque ou par sms.

• S’assurer : la banque rembourse les montants des fraudes dans la plupart des cas.