Matt Thompson rejoint le conseil d’administration de Tanium

février 2021 par Marc Jacob

Tanium annonce que Matt Thompson rejoint son conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant. Jusqu’à récemment, Matt Thompson était le Vice President of Worldwide Field Operations chez Adobe, supervisant les ventes mondiales, les partenariats, le e-commerce, le conseil et les services, ainsi que les opérations liées à la réussite des clients.

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de Tanium d’intégrer des personnalités expérimentées à son conseil d’administration afin d’accélérer sa croissance. Ainsi, Tanium a également récemment nommé Mark Fields, ancien CEO de Ford Motor Company, et David Rowland, Président Exécutif d’Accenture, à son conseil d’administration.

Matt Thompson a rejoint Adobe en 2007. Au cours de son mandat, il a notamment accompagné la croissance de l’entreprise, dont le chiffre d’affaires est passé de 2 milliards de dollars à plus de 12 milliards de dollars et faisant passer les effectifs à plus de 10 000 personnes. Son expertise a joué un rôle déterminant dans la transformation de l’entreprise d’un modèle de licence à celui de la souscription. Tous ces succès ont permis à Adobe d’intégrer le Top 50 des entreprises US en termes de capitalisation boursière, passant de 20 milliards de dollars en 2007 à plus de 225 milliards de dollars aujourd’hui.

Avant de rejoindre Adobe, Matt Thompson a occupé un certain nombre de postes de direction des ventes et des opérations dans le domaine du logiciel, notamment en tant que membre de l’équipe de direction de Borland Software (acquis par Micro Focus), Marimba (acquis par BMC Software), Calico Commerce (acquis par PeopleSoft) et Cadence Design Systems. Il a commencé sa carrière chez Electronic Data Systems.

Actuellement, Matt Thompson siège au conseil d’administration de NCR et d’Ellucian et a précédemment occupé un poste au conseil d’administration d’Appirio (acquis par Wipro).