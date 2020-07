Matrix42 acquiert FireScope

juillet 2020 par Marc Jacob

Matrix42, annonce l’acquisition de FireScope, un leader du marché de la découverte et de la surveillance des actifs des entreprises. En tant que fournisseur de solutions d’Asset Intelligence et de Service Management Matrix42 va, grâce à cette acquisition, se renforcer dans le domaine des environnements sécurisés de Digital Workspace basés sur le cloud, pour tous les collaborateurs des entreprises dans le monde.

Lors de la pandémie mondiale qui a touché et continue de toucher des entreprises de toutes tailles, cette nouvelle entité dédiée à la gestion des environnements de travail est cruciale pour assurer le succès des entreprises nationales et internationales. Selon un rapport Gartner d’avril 2020, « les stratégies de gestion des terminaux, d’accès à distance et de support au travail à distance n’ont pas été adaptées à la soudaine augmentation de la demande ». Et, « la capacité de l’infrastructure de virtualisation des clients et des applications, les contrats de service des opérateurs de réseau et l’infrastructure VPN ne sont pas conçus pour supporter 100% de l’organisation travaillant à distance ».

Cette acquisition favorise l’entrée de Matrix42 sur le marché américain, tout en offrant des opportunités aux solutions de FireScope dans toute la région « EMEA » (Europe, Moyen-Orient et Afrique). FireScope est un des principaux fournisseurs d’intelligence des actifs connectés, et enregistre de nombreux succès sur le marché nord-américain, depuis sa création en 2006. En tant que partenaire de Matrix42 depuis 2018, FireScope compte parmi ses clients des sociétés du Fortune 500 telles que Marriott Vacation Resorts, Sutter Health et Crown Media.

La technologie de FireScope détecte les flux de données entre tout type de terminal ou d’application puis, les analyse en termes de communication et de performance. Matrix42 intègre de manière transparente FireScope dans ses solutions d’Enterprise Service Management et de Secure Unified

Endpoint Management. La transparence qui en résulte rendra le transfert sur le cloud sécurisé et planifiable pour les entreprises. Grâce à FireScope, Matrix42 aidera les clients à intégrer le Cloud Computing et le Edge Computing dans la gestion des environnements de travail complexes.

Matrix42 fait également son entrée sur le marché américain avec un portefeuille élargi. La clientèle nord-américaine existante – accompagnée par FireScope, installé à Dallas et Los Angeles - doit être rapidement développée avec l’ensemble du portefeuille de Matrix42. Steven Cotton, fondateur et CEO de FireScope, fera partie de l’équipe de direction de Matrix42 en tant que Vice-President et occupera la fonction de General Manager pour le continent américain, responsable du développement des activités américaines. Matrix42 continuera à s’appuyer sur ses partenaires commerciaux, comme cela est le cas depuis 2016.