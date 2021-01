Matrix42 acquiert FastViewer

janvier 2021 par Marc Jacob

Matrix42 annonce l’acquisition de la société FastViewer GmbH, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’accès, d’assistance et de collaboration à distance, afin de mieux accompagner ses clients à mettre en place des solutions pour le travail à distance. Les solutions de ce partenaire de longue date de Matrix42 sont déjà intégrées dans les produits Matrix42 : plate-forme d’accès et d’assistance à distance pour les PC, les ordinateurs portables, les appareils mobiles, les serveurs et les charges de travail dans le cloud, ce qui en fait le complément parfait au portefeuille existant. Avec l’acquisition de FastViewer, l’éditeur de logiciels de digital workspace basé à Francfort élargit son offre pour l’edge computing, l’IoT et la gestion du cloud.