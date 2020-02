Mastercard annonce l’ouverture de son premier Centre européen de cyber-résilience

février 2020 par Marc Jacob

Mastercard annonce le développement de son premier Centre européen de cyber-résilience. Ce centre de sécurité physique et cybernétique ultra-sophistiqué favorisera la coopération entre secteurs public et privé, mais aussi avec les organismes de réglementation, pour améliorer la résilience du groupe sur ce continent.

Installé à Waterloo en Belgique, au siège européen de Mastercard, ce centre est le premier investissement de ce genre réalisé par le groupe en dehors d’Amérique du Nord. Ce nouvel établissement souligne la volonté sans faille de Mastercard face aux menaces qui pèsent sur l’écosystème européen de paiement, notamment sur les institutions financières et les fintechs. Plateforme unique de cybersécurité à l’échelle de toute la région, il réunira des équipes transversales, issues de toute la communauté mondiale de Mastercard. Le Centre européen de cyber-résilience Mastercard travaillera avec plusieurs centres nationaux de veille cybernétique, ainsi que des groupes industriels, des organismes en charge de l’application des lois et des banques centrales de toute l’Europe (BCE, ECCFI, Europol, FS-ISAC, Interpol, NBB et les centres britanniques NCA et NCSC[1]) pour prévenir et lutter contre la cybercriminalité internationale et les menaces à la sécurité en général. Le centre rassemblera en effet des experts de la sécurité en ligne et physique.

Le Centre européen de cyber-résilience va simplifier la communication en interne entre les équipes de Mastercard, et en externe, avec les clients, partenaires et parties prenantes. Cette accélération permettra de réagir plus vite et de gagner en efficacité en cas d’événement mondial, de catastrophe naturelle, d’incident de service et de sécurité, tout en assurant le respect des lois de confidentialité en vigueur aux quatre coins de la planète. Grâce à ce centre, Mastercard pourra ainsi collaborer étroitement avec les organismes chargés de l’application des loiset ses clients européens, pour accélérer le partage d’informations et faire front commun face à la cybercriminalité. Le centre de Waterloo permettra également d’approfondir les connaissances et de mutualiser les bonnes pratiques avec les législateurs et les grandes agences d’application des lois en Europe.

Implanté dans plus de 210 pays et territoires, Mastercard protège son groupe, ses clients et les titulaires de ses cartes, où qu’ils se trouvent. Ce Centre européen de cyber-résilience vient confirmer, une fois de plus, l’engagement permanent de Mastercard en faveur du marché européen. Un établissement provisoire sera ouvert ce printemps. Le centre officiel devrait être inauguré en 2021.