Mark Logan devient le tout premier président-directeur général de One Identity

juillet 2022 par Marc Jacob

Avant de rejoindre One Identity, M. Logan, professionnel reconnu, fort de près de 20 ans d’expérience en tant que cadre dirigeant au sein d’entreprises telles qu’Emptoris (rachetée par IBM) et Attunity (rachetée par Qlik), occupait le poste de PDG de LogRythm, où il siégeait également au conseil d’administration. En tant que président d’Attunity, il a joué un rôle central en augmentant la valeur des stocks de l’entreprise de plus de 200 % et la valeur de l’entreprise de plus de 330 % lors de son acquisition par Thoma Bravo. La vision de Mark Logan et son intérêt indéniable pour le client permettront à One Identity de poursuivre dans sa dynamique de capitalisation sur les besoins du marché en matière de solutions globales de sécurisation des identités.

One Identity a acquis OneLogin en octobre 2021, regroupant ainsi les quatre éléments fondamentaux de la sécurité des identités : la gouvernance et l’administration des identités (IGA), la gestion des accès privilégiés (PAM), la gestion des identités et des accès (IAM) et la gestion et la sécurité Active Directory (ADMS). Ce faisant, elle aide ses clients à faire face de manière globale aux défis liés à la sécurité des identités. Grâce à cette approche unifiée de la sécurité, les entreprises sont à même de rationaliser la mise en corrélation entre les identités et les comptes, d’éliminer les frictions entre des technologies auparavant séparées et de simplifier l’automatisation et l’orchestration. Cette approche unifiée unique offre en outre davantage de visibilité, ainsi que la possibilité de vérifier l’intégralité des éléments avant d’accorder un accès.