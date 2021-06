MariaDB collabore avec AWS pour fournir SkySQL sur AWS

juin 2021 par Marc Jacob

MariaDB® Corporation annonce une collaboration avec Amazon Web Services, Inc. (AWS) pour fournir MariaDB SkySQL dans le Cloud et garantir ainsi une évolutivité et une disponibilité massives aux entreprises qui déploient des bases de données en tant que service (DBaaS) sur AWS. Cette collaboration favorise une meilleure intégration des produits et une relation commerciale qui permet de mieux répondre aux besoins des clients communs de MariaDB et AWS et des entreprises souhaitant exécuter des stratégies de modernisation Cloud.