MariaDB annonce une refonte de son modèle de mises à jour à la communauté

décembre 2021 par Marc Jacob

Comme c’est le cas d’autres projets open source réussis comme Fedora et Ubuntu, les mises à jour de MariaDB Community Server seront publiées plus fréquemment afin de fournir une innovation plus rapide à la communauté.

Concrètement, les ajouts de nouvelles fonctionnalités se feront non pas une fois par an, mais une fois par trimestre.

Avec une augmentation de la fréquence, chaque série de versions finales sera maintenue pendant un an. Ce nouveau modèle commencera avec MariaDB Community Server 10.7, qui sera prochainement disponible dans sa version finale. Avec l’ancien modèle de mise à jour des versions, une fonctionnalité nouvelle pouvait en effet attendre un an avant de pouvoir être publiée. Dans ce cadre nouveau, les fonctionnalités développées par MariaDB Corporation et la communauté auront désormais quatre opportunités par an d’être incluses. Vous trouverez en PJ et plus bas, le communiqué réalisé conjointement entre MariaDB Foundation et MariaDB Corporation.

A noter :

• MariaDB est l’une des bases de données open source les plus populaires au monde

• Elle compte plus de 1 milliard de téléchargements sur Docker Hub.

• Elle est le choix par défaut dans la majorité des distributions Linux

• Elle est utilisée par 75% des Fortune 500

La majorité du développement technique provient de MariaDB Corporation, bien qu’il existe une communauté solide qui a, par exemple récemment, contribué à des fonctionnalités telles que la compatibilité Oracle. MariaDB Corporation développe également MariaDB Enterprise pour les charges de travail de production et MariaDB SkySQL pour les déploiements de cloud de production. La Fondation MariaDB assure le maintient et la continuité des versions, ainsi que la collaboration ouverte dans l’écosystème MariaDB.