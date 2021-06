MariaDB annonce de nouvelles innovations

juin 2021 par Marc Jacob

MariaDB® Corporation annonce la disponibilité de MariaDB Community Server 10.6, une nouvelle version majeure qui apporte des améliorations sensibles à la communauté MariaDB Open Source. En effet, MariaDB Community Server 10.6 s’enrichit de fonctionnalités importantes pour les développeurs, dont une fonctionnalité de tableau JSON, libère les utilisateurs de liens propriétaires coûteux grâce à la compatibilité PL/SQL étendue et offre une protection puissante en cas de crash de bases de données avec le langage de définition de données atomic DDL, qui prend en charge l’architecture de plusieurs moteurs de stockage de MariaDB. Enfin, le moteur de stockage en colonnes de MariaDB qui fournit de puissantes ressources d’analyse a fait l’objet d’une mise à niveau majeure en termes d’expérience utilisateur, de stabilité et de nouvelles fonctionnalités telles qu’une agrégation à base de disques.

MariaDB Community Server 10.6 s’enrichit de plusieurs fonctionnalités majeures parmi lesquelles :

Extension JSON : JSON est en train de s’imposer rapidement comme le format standard pour les échanges de données et les données non structurées, MariaDB (dans les faits toutes les versions de MariaDB à partir de la 10.2) offrant toute une gamme de fonctions qui supportent JSON. Avec cette version, MariaDB ajoute des fonctions de tableau JSON pour fournir une vue sous forme de tableau des données JSON stockées dans MariaDB. Les requêtes sont renvoyées sous la forme d’un tableau standard via SQL.

Compatibilité Oracle : MariaDB a été la première base de données Open Source à ajouter la compatibilité PL/SQL à partir de la version 10.3, ce qui facilite la migration d’Oracle vers MariaDB. Cette version s’enrichit de plusieurs fonctions de compatibilité PL/SQL développées par la Communauté, ce qui confirme l’importance de cette innovation Open Source au niveau mondial.

Langage DDL de nature atomique : Avec MariaDB Community Server 10.6, le langage de définition de données (DDL) est désormais atomique et améliore ainsi la reprise après une panne en garantissant qu’une instruction DDL est exécutée pleinement ou pas du tout. Contrairement à MySQL, MariaDB a déployé le langage DDL en version atomique sur la couche de bases de données pour prendre en charge différents charges de travail à l’aide de plusieurs moteurs de stockage, le support des moteurs de stockage InnoDB et Aria étant immédiat. Le langage DDL de nature atomique sera bientôt pris en charge par d’autres moteurs de stockage.

Fonctionnalités d’analyse : L’an dernier, des fonctionnalités analytiques en colonnes ont été ajoutées aux moteurs de stockage pris en charge pour MariaDB, ce qui a permis de généraliser la fourniture de ressources analytiques. Contrairement à MySQL, les ressources d’analyse dans MariaDB sont au format Open Source et peuvent être déployées n’importe où. MariaDB Community Server 10.6 améliore sensiblement ses fonctionnalités analytiques, notamment en termes de performances, de compatibilité renforcée avec Oracle, de résilience accrue tout en s’enrichissant d’une nouvelle agrégation sur disque pour supporter des ensembles de données agrégées plus importants et réduire les coûts matériels.

Disponibilité

La disponibilité générale de MariaDB Community Server 10.6 se fera en téléchargement gratuit directement depuis mariadb.com/downloads à partir de début juillet.