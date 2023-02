Maria Iacono, Ready For IT : Nous proposons aux ETI et PME françaises une approche pragmatique pour appréhender les défis de la cybersécurité

février 2023 par Marc Jacob

En mai prochain se déroulera l’édition 2023 de Ready For IT devenu au fil du temps un événement dédié aux spécialistes de la transition et de la sécurité numériques. Pour Maria Iacono, Directrice de Ready For IT, sa rencontre d’affaires, Ready For IT propose aux professionnels une approche pragmatique pour appréhender les défis de la cybersécurité que rencontrent les ETI et PME françaises.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présenter Ready For IT ?

Maria Iacono : Ready For IT est devenu l’événement de rencontre d’affaires annuel incontournable pour les entreprises engagées dans la transition et la sécurité numériques.

Organisé au mois de mai à Monaco par la filiale de Comexposium DG Consultants, spécialiste des événements One to One à forte valeur ajouté ; également organisateur des Assises de la Cybersécurité, l’événement propose un panorama complet des innovations et tendances du secteur grâce à des plénières et keynotes inspirantes, et des ateliers et tables-rondes pragmatiques.

Grâce aux One to One, aux démo live, aux échanges, aux conférences et aux retours d’expérience, Ready For IT offre :

● une approche pragmatique pour appréhender les défis de la cybersécurité

● un accompagnement pour répondre aux enjeux technologiques et organisationnelles des entreprises

Global Security Mag : Pourquoi avoir réduit d’une demi-journée la durée du salon ?

Maria Iacono : La durée de l’événement n’a pas été réduite, nous avons réajusté le planning sur 2 jours afin de permettre aux participants un déplacement plus efficace.

Le nombre de rendez-vous One to One et le nombre de contenus (conférences, tables-rondes, ateliers) restent équivalents.

Global Security Mag : Cette année le sous-titre du salon est « La cyber au cœur des enjeux du numérique » comment allez-vous mettre en avant cette thématique ?

Maria Iacono : Tout particulièrement depuis l’année dernière, RFIT a manifesté la volonté de s’adresser aux problématiques des DSI/RSSI des ETI et des entreprises de taille moyenne françaises (sans pour autant exclure quelques grands comptes).

Notre souhait est de répondre aux besoins de cette partie plus qu’importante du tissu économique français, qui a été fragilisé par l’enchaînement des crises (sanitaire, économique, géopolitique, RH, écologique… ) et qui est particulièrement ciblé par les attaques numériques. Ils nous ont fait part de l’enjeux majeur de sécurisation dans toutes leurs problématiques de transformation numérique : l’entrée dans le cloud, digitalisation de leur supply chain, intégration de leur OT/IoT, etc.

L’approche cyber est donc le fil rouge de l’événement mais elle est envisagée sous l’angle de la transformation numérique des organisations. Car pour nos participants, la transformation des outils, des process et globalement de leur entreprise est primordiale pour leur développement et leur compétitivité.

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2023 ?

Maria Iacono : Afin de prendre de la hauteur sur ces enjeux du quotidien des participants, cette nouvelle édition proposera aussi de considérer la transformation numérique et sa sécurisation via les dessins humoristiques du créateur de Marketoonist, Tom Fishburne : “L’humour est une compétence de leadership sous-exploitée et peut aider les organisations à adopter de nouvelles technologies, à surmonter la peur et à conduire un changement culturel.”

Et pour conclure sur un volet plus prospectif, Stéphane Vanrechem, Analyste Senior chez Forrester, présentera pourquoi les organisations vont devoir faire de la durabilité environnementale un impératif stratégique : “Les cadres technologiques doivent devenir des spécialistes d’un large éventail de technologies, de méthodes et de services s’ils veulent prendre de meilleures décisions technologiques. Ils jouent également un rôle crucial dans la conduite du développement, la modernisation des prestations, etc. Nous aborderons les domaines informatiques (développement, lieu de travail et infrastructure) sur lesquels il faut agir pour réduire l’empreinte carbone de l’informatique.”

Souveraineté des données, utilisation du low code, évolution du métier de DSI ou encore les enjeux de pénurie de talents sont autant de problématiques concrètes qui seront abordés dans les tables-rondes de l’événement.

GS Mag : Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

Maria Iacono : Nouveauté sur l’emplacement du forum : l’événement s’agrandit et déménage les stands au premier étage du Grimaldi Forum !

Nous avons également renouvelé le copil de cette nouvelle édition, garant d’une convergence entre les problématiques concrètes des décideurs IT et les offres des éditeurs de solutions de transformation numérique :

● Grégory Adrot, RSSI & DPO, Armand Thiery et membre du CLUSIF

● Daniel Benabou, Directeur Général, IDECSI

● Stephan Boisson, Group Chief Digital & Information Officer, Groupe Comexposium

● Frédéric Charles, Directeur Stratégie Digitale & Innovation Suez Smart Solutions

● Bruno Leal de Sousa, CISO & Chef de département innovation DSI, Celside Insurance

● Jean-François Louapre, RSSI à temps partagé & Président, Hackena

● Delphine Vesin, Chargée de mission "Cadre réglementaire de la sécurité numérique", La Poste Groupe

● Julien Villecroze, Directeur des Systèmes d’Information - Groupe Stelliant

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

Nous attendons 700 participants dont :

400 invités DSI, RSSI

80 sociétés fournisseurs de solutions

1500 rendez-vous One to One

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Maria Iacono : Les alertes de l’ANSSI au sujet de la fragilité et de la recrudescence des attaques sur les moyennes entreprises françaises ne cessent d’augmenter. L’objectif de Ready For IT est de créer un espace de travail commun, d’échanges et de partages afin que les fournisseurs de solutions puissent adresser les sujets et besoins des DSI de ces sociétés.

Ready For IT propose aux professionnels une approche pragmatique pour appréhender les défis de la cybersécurité que rencontrent les ETI et PME françaises. Ce rendez-vous incontournable permet aux décideurs IT de rencontrer, dans un cadre privilégié, les meilleurs fournisseurs de solutions, d’échanger entre pairs et de découvrir des innovations technologiques.