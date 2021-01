Mardi 26 janvier à 14h - Webinar USERCUBE : Projet IGA - RETEX de la Société des Eaux de Marseille (1h, FR)

janvier 2021 par Marc Jacob

Nous entendons tous régulièrement que mettre en place une solution IGA est un périple. Par nature, ce type de projet est très structurant : nous vous proposons d’assister au RETEX de la SEM pour retracer son projet - pourquoi et comment ils ont implémenté notre solution de gestion des identités et des accès en quelques mois seulement, et les résultats obtenus.