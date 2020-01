Marco Fanizzi nommé nouveau Vice-Président des Ventes, EMEA chez Commvault

janvier 2020 par Marc Jacob

Commvault annonce la nomination, avec prise d’effet immédiate, de Marco Fanizzi au poste de Vice-Président EMEA. Il pilotera les objectifs de croissance de la société sur plus de 70 marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Marco Fanizzi a plus de 30 ans d’expérience dans le monde des données d’entreprise à travers le monde et dans de nombreux secteurs d’activité. Il a occupé plusieurs postes de direction chez Dell Technologies, dont le dernier en date est celui de Vice-Président et Directeur Général pour l’Italie. Avant cela, il était en charge de la direction des ventes chez Veritas/Symantec, où il a contribué à la croissance en s’impliquant auprès des distributeurs, partenaires et des clients.

Cette nomination coïncide avec la nomination de Callum Eade au poste de Vice-Président APJ. Ce dernier rejoint l’entreprise avec une grande expérience dans la vente et le développement d’entreprises. Il sera responsable de la croissance de Commvault sur les différents marchés de l’Asie-Pacifique.

Ces nominations font suite à une série de récents recrutements qui ont permis à Commvault de renforcer l’équipe en charge de la commercialisation et qui ont donné un nouveau souffle à sa vision stratégique en matière d’innovation et de croissance dans le monde. Sous la direction de Riccardo Di Blasio, Chief Revenue Officer de Commvault, la société a nommé l’ancien dirigeant d’EMC, David Boyle, au poste de Vice-Président des ventes pour les Amériques ainsi que l’ancien dirigeant de VMWare, Mercer Rowe, pour diriger sa stratégie de distribution mondiale.

Commvault a également jeté les bases de sa vision de l’avenir du cloud computing avec l’acquisition de Hedvig, spécialiste du stockage défini par logiciel, et le lancement de Metallic, une filiale de Commvault qui propose une gestion et une protection des données en mode SaaS.