Marc Villeneuve devient Senior Director Channel, Cloud & Alliances pour la France et l’Afrique francophone chez Veeam

avril 2021 par Marc Jacob

Veeam® Software vient de nommer Marc Villeneuve au poste de senior director Channel, Cloud & Alliances pour la France et l’Afrique francophone. Sous la direction de Thierry Lottin, country manager France, il sera chargé de superviser l’activité channel et cloud de Veeam, en collaboration étroite avec les distributeurs à valeur ajoutée (VADs), les revendeurs à valeur ajoutée (VARs), les fournisseurs de services cloud Veeam (VCSPs), les systems intégrateurs (SIs) et les alliances technologiques pour répondre aux enjeux des clients en matière de gestion et protection moderne des données.

Marc Villeneuve est spécialiste de l’IT et du management dans les ventes directes et indirectes, avec plus de trente ans d’expérience dans le secteur, en tant que directeur des ventes France des solutions d’Infrastructures chez IBM ou directeur global pour le System Intégrateur Capgemini. Plus récemment, il a travaillé en 2020 en tant que conseiller en organisation pour l’APHP (Assistance Publique des Hopitaux de Paris) pour déployer des cellules d’intervention agiles et de digitalisation du suivi des cas positifs de COVID-19 et de leur entourage.