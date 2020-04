Marc-Oliver Pahl est nommé Directeur de la chaire Cyber CNI d’IMT Atlantique

avril 2020 par Marc Jacob

Spécialiste de l’Internet des objets (IoT) et des systèmes distribués sécurisés, domaines où il mène des travaux de recherche internationalement reconnus, Marc-Oliver Pahl a pris la direction de la recherche au département Systèmes réseaux, cybersécurité et droit du numérique d’IMT Atlantique en octobre 2019. Il dirige par ailleurs l’enseignement numérique de la German-French Academy for the industry of the future (GFA). Co-Chair, associate editor et membre du comité du programme technique de plusieurs grandes conférences et journaux scientifiques, Marc-Oliver Pahl a intégré et coordonné de nombreux projets de recherche collaboratifs de toutes tailles, certains retenus dans le cadre du programme européen pour la recherche et le développement Horizon 2020. Une expertise clé pour gérer la Chaire Cyber CNI, fruit d’un partenariat entre des acteurs académiques - IMT Atlantique, Télécom ParisTech et Télécom SudParis - et des industriels prestigieux (Airbus Defence and Space, Amossys, BNP Paribas, EDF et Nokia Bell Labs).

Chercheur et enseignant innovant

Marc-Oliver Pahl enseigne au niveau universitaire depuis 2004, après des études à l’Universität Tübingen, puis un doctorat informatique sur la gestion sécurisée des systèmes hétérogènes distribués obtenu à la Technische Universität de Munich. Passionné par les nouvelles formes d’enseignement, il a conçu plusieurs projets innovants, à l’image d’iLab, une série de cours dédiés aux réseaux et systèmes distribués. Suivis par plus de 2000 étudiants depuis 2004, iLab s’appuie sur une approche originale, fondée sur une approche pratique et l’apport du e-Learning. Ce projet vaudra à Marc-Oliver Pahl de recevoir le prestigieux prix d’enseignement Ernst Otto Fischer de la Technische Universität de Munich en 2013 et plusieurs prix dans les années suivantes. On lui doit également le Massive Open Online Course (MOOC) « iLabX - The Internet Masterclass » ou la série de cours d’été « Future Internet of Things ».