Mandiant renforce sa plateforme SaaS

février 2022 par Marc Jacob

Mandiant, Inc. annonce l’intégration complète d’Attack Surface Management dans la plateforme Mandiant Advantage, suite à l’acquisition d’Intrigue par la société en août 2021. Désormais disponible, Mandiant Advantage Attack Surface Management permet aux organisations d’obtenir une vision approfondie de leur empreinte numérique et de se concentrer sur les vulnérabilités que les attaquants sont le plus susceptibles de cibler. Grâce à ces informations, les entreprises peuvent adopter une approche proactive de la cybersécurité, tout en se garantissant qu’elles ne sont pas exposées à des menaces émergentes.

L’évolution des environnements informatiques - favorisée par le passage rapide au cloud, l’adoption accélérée des appareils connectés et l’augmentation des effectifs distribués - entraîne un nombre croissant de menaces sophistiquées. Si elles ne disposent pas d’un aperçu de l’ensemble de la surface d’attaque, y compris de l’extension de leur application interne, des actifs inconnus ou encore du « shadow IT » , les organisations n’ont aucun moyen de savoir si elles sont exposées à un risque et sont donc incapables de combler les failles de sécurité en conséquence.

La gestion de la surface d’attaque est conçue pour résoudre ce problème en permettant aux organisations d’examiner leur empreinte numérique avec les yeux d’un attaquant. Conçue pour les environnements dynamiques, décentralisés et cloud, cette offre complète et automatisée combine une visibilité étendue avec une surveillance continue et une hiérarchisation des vulnérabilités en fonction du paysage actuel des menaces. Les entreprises peuvent ainsi obtenir une vision immédiate et exploitable de leur profil de risque actuel. L’intégration et l’alignement étendus avec les programmes de sécurité, les outils de sécurité tiers et les ensembles de données externes permettent aux organisations de réduire davantage les risques.