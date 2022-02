Mandiant et SentinelOne s’associent pour protéger les organisations contre les cybermenaces

février 2022 par Marc Jacob

Mandiant, Inc. et SentinelOne ont annoncé une nouvelle alliance stratégique visant à aider les organisations à réduire le risque de violation des données et à renforcer leur capacité à atténuer les cybermenaces. L’alliance permet aux spécialistes renommés de la gestion des incidents de Mandiant d’utiliser la plateforme Singularity XDR de SentinelOne pour enquêter sur les failles de sécurité et y remédier.

La plateforme Mandiant Advantage XDR permet aux organisations de renforcer les contrôles de sécurité et de garder une longueur d’avance sur les menaces grâce à des technologies alimentées par la CTI. L’intégration de la plateforme Singularity XDR de SentinelOne dans Mandiant Advantage permet aux clients communs de diagnostiquer et de traiter les menaces plus rapidement et plus précisément grâce à une visibilité, une automatisation et une hiérarchisation des alertes améliorées. De plus, les équipes de consulting Mandiant, leader sur le marché, ont ajouté la plateforme Singularity à l’ensemble d’outils tiers utilisés dans la prestation de services de réponse à incident et d’évaluation de la compromission.

Grâce à cette alliance stratégique, Mandiant fournira des missions de conseil qui couvrent les plateformes Mandiant Advantage et Singularity XDR. En outre, le service Mandiant Managed Defense prévoit d’introduire la détection et la réponse gérées pour les clients de SentinelOne au second trimestre 2022.