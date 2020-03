Manager Consultant technique - Pure Player - CDI -Paris - 60/70k

mars 2020 par Elite Cyber Group

Partie managériale (30%)

Partie Consulting (70%)

Mon client, pure-player Cybersécurité, recherche aujourd'hui un Manager consultant technique pour rejoindre ses équipes !Cette société, certifiée PASSI, PASSI LPM et CETSI, compte à son actif plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité et bénéfice de son propre laboratoire d'évaluation CSPN et COmmon Criteria.Vous rejoindrez leur équipe constitutée d'une 20aine d'experts techniques et 10 organisationnels et interviendrez uniquement sur des projets au forfait avec la possibilité d'un format télétravail jusqu'à 2 jours par semaine.En tant que Manager consultant technique, vous serez amené à occuper les missions suivantes :- Vous encadrerez une équipe de 4 à 5 consultants techniques- Vous accompagnerez les membres de votre équipe et les aiderez à monter en compétences.- VOus aurez à charge la partie RH : formation, plannings, entretiens annuels, congés,..- Vous mènerez à bien des audits de sécurité- Vous procèderez aux évaluations CSPN- Vous effectuerez des missions d'avant-vente (rédaction de PTC, soutenance, évènements externe..) et piloterez des contrats cadre.Votre profil :- Vous êtes passionné(e) par la cybersécurité, justifiez d'un Bac+5 en sécurité des SI et bénéficiez d'une expérience significative d'au moins 5ans dans ce domaine.- Âme de leader, vous savez mener à bien vos projets et faites preuve d'une bonne communication orale et écrite auprès de votre équipe.- Le plus : Une certification cybersécurité type ISO27001, EBIOS,...A la recherche d'une opportunité qui vous permettra d'allier technique et management tout en restant ancré dans des missions de terrain ?Cette opportunité est faite pour vous !Alors n'hésitez pas à me contacter : elodie.g@elitecyber-group.com / 09.75.12.81.19

Salaire : 40k/60k

Date annonce : 13/03/2020

Date de debut : 13/03/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...