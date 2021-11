Maltem choisit les solutions Protect et Phishing Coach de Mailinblack pour ses clients

novembre 2021 par Marc Jacob

Les solutions de Mailinblack sont sélectionnées par Maltem, expert de la transformation et de l’innovation digitale. Avec 1 100 collaborateurs répartis dans 12 pays, la communauté Maltem Cyber Sécurité lance la commercialisation auprès de ses clients des deux solutions souveraines de Mailinblack : Protect, solution de protection de messagerie et Phishing Coach, outil de sensibilisation et de formation aux cyberattaques.

La solution Protect a récemment intégré l’Intelligence Artificielle à sa technologie Secure Link qui analyse les liens dans les emails avant leur ouverture. Elle s’appuie sur une triple analyse : morphologique, sémantique et de la page web vers laquelle renvoie le lien.

Un confort non négligeable quand on estime que 80% des cyberattaques transitent par email.

Un partenariat entre acteurs “souverains”

Maltem distribue dès à présent deux solutions souveraines de Mailinblack :

• Protect : la solution historique permettant de prévenir les cyberattaques par emails comme le phishing, les ransomwares, malwares… En analysant les liens dans les emails avant leur ouverture ;

• Phishing Coach : il s’agit de la solution de sensibilisation et de formation régulière au phishing grâce à des simulations d’attaques réalistes et à des contenus éducatifs.

Des solutions en faveur de la digital workplace

Ces outils sécurisent les nouvelles formes de travail (hybride, 100% flex office …) permettant aux collaborateurs de travailler en toute confiance et sérénité. Aspect important pour Mailinblack et Maltem, qui ont reçu cette année respectivement les certifications Great Place To Work® et Happy Index®At Work.

Fondée en 2001 par Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, Maltem est présent à Bruxelles, Hong Kong et Paris. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions d’euros.