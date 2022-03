Maisons Pierre détient une pépite grâce à Calliope Business Solutions et Microsoft Dynamics 365

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Calliope, éditeur et intégrateur de solutions ERP, CRM et collaboratives sur les plateformes Microsoft et Sage, a été choisi par le groupe Maisons Pierre pour l’accompagner dans son développement et sa transformation organisationnelle.

Fondé en 1984 par Pierre Jude, Maisons Pierre est devenu l’un des leaders de la construction de maisons individuelles en France, grâce à une stratégie de croissance tournée vers l’innovation, la responsabilité environnementale et la proximité avec ses clients.

Au fil des années, la société a acquis une longue expérience et une reconnaissance au niveau national pour son sérieux et sa fiabilité. Comme la plupart des sociétés installées depuis plusieurs décennies, et bien qu’il ait engagé un processus de digitalisation il y a quelques années, le groupe disposait d’un outil de gestion trop limité pour mener à bien son projet d’avenir fondé sur un fort développement.