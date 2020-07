Mailo Pro : le nouveau service « Mail&Cloud » français qui protège les données des professionnels

juillet 2020 par Marc Jacob

Mailo, plateforme de communication et de stockage française, annonce le lancement de Mailo Pro, son offre à destination des professionnels : TPE, PME, indépendants et associations. Un service attendu par de nombreux utilisateurs qui recherchent une messagerie éthique et respectueuse de leurs données. Grâce à une plateforme pensée et créée pour tous les profils, Mailo Pro accompagne le quotidien des professionnels tout en les protégeant.

Une messagerie française au service des données ...

Les petites entreprises sont les premières concernées dans la lutte pour la protection des données : les informations sensibles sont souvent mises à mal par les géants du Net, qui continuent à monopoliser le marché et à empiéter sur la vie économique et privée des utilisateurs.

C’est face à ce constat alarmant et à des demandes persistantes d’associations et d’entreprises que Mailo a créé Mailo Pro. Une véritable alternative 100% « Made in France » qui avec sa technologie offre un service complet, sans publicité, qui les respecte vraiment.

… de tous les professionnels !

Aux besoins des professionnels que sont les 1,3 million d’associations et les 3 millions de TPE et PME en France, aucun service français ne répondait. Mailo Pro donne accès à un service éthique qui s’adapte à tous les usages du quotidien des TPE/PME, artisans, commerçants, professions libérales et des autoentrepreneurs.

• S’appuyant sur 20 ans d’expérience, Mailo propose avec Mailo Pro une solution alternative de messagerie et de cloud personnalisable avec de multiples fonctionnalités :

• Nom de domaine personnalisable : en transférant ou en achetant un nom de domaine sur Mailo, l’entreprise peut personnaliser ses propres adresses e-mail professionnelles, héberger son site Web, blog, vitrine ou portfolio.

• Une administration efficace : la gestion de l’ensemble des comptes est simplifiée depuis la console d’administration : adresses e-mail, alias, espaces de stockage, sauvegardes, échanges et partages.

• Une souplesse dans le choix : possibilité de choisir le nombre de comptes nécessaires et la capacité de stockage Mail&Cloud répartissable entre les comptes. À tout moment et sans frais, l’abonnement peut être modifié et actualisé en 2 clics.

• Une migration facilitée : avec les outils de transfert de comptes, l’importation des boîtes mail, carnets d’adresses et agendas est sans couture.

• Un accompagnement dédié : une hotline prioritaire (hotlinepro@mailo.com) accompagne l’utilisateur dans l’installation et l’utilisation du service.

• Un prix très compétitif : à partir de 0,67 € HT par mois et par boîte. Ce prix est rendu possible grâce à la maîtrise complète des coûts et de la technologie.

• Une équipe expérimentée à l’écoute de ses utilisateurs A la différence des GAFAM dont les équipes sont généralement implantées à l’étranger et la plupart du temps injoignables, Mailo Pro propose un support client réactif et personnalisé, situé en France. Véritable expert du mail, le service permet aux utilisateurs une gestion optimale de leur messagerie et de leurs données en les accompagnant dans une utilisation performante et responsable du Web. Les échanges avec les utilisateurs sont au cœur du processus d’amélioration continue de la plateforme.