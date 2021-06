Mailinblack sécurise les emails de Crosscall, le fabricant français de smartphones durables

juin 2021 par Marc Jacob

Crosscall est une marque française qui crée et commercialise des smartphones résistants, étanches et dotés d’une grande autonomie. La société a remporté récemment, l’appel d’offre de la gendarmerie et police nationale pour équiper les forces de l’ordre. Avec ses 160 collaborateurs, ses locaux et ses commerciaux répartis autour du monde, et au vu de la hausse des cyberattaques ces dernières années, Crosscall a souhaité mettre en place une solution de protection email efficace telle que Mailinblack Protect.

Mailinblack leader de la protection de messagerie en France sécurise efficacement les messageries des menaces de type phishing, ransomware ou des spams. L’entreprise mise sur une approche humaine en apportant des solutions pédagogiques aux entreprises, cela permet de sensibiliser les salariés aux attaques et de prendre conscience des risques. Ainsi, Mailinblack implique les collaborateurs dans la stratégie cyber de leur entreprise.

"Suite à la hausse des cyberattaques, la sécurité est devenue un sujet important chez Crosscall. Après plusieurs échanges avec la direction, ils ont vite compris qu’une attaque pouvait coûter beaucoup d’argent et nuire à la réputation de Crosscall. Mailinblack nous apporte une réelle sécurité supplémentaire. Un vrai gain de temps au quotidien ! La confiance que nous avons dans la solution nous permet de travailler plus sereinement tout en assurant une surveillance permanente de notre système informatique." souligne Thomas Vella, Administrateur Systèmes, Réseaux et Sécurité chez crosscall

"C’est un honneur pour Mailinblack de protéger une entreprise telle que Crosscall. Il est nécessaire de sensibiliser les utilisateurs aux menaces. Nos deux entreprises ont un état d’esprit similaire, de ce fait les relations entre nous sont naturelles. Protéger les emails des smartphones de la police nationale est une grande fierté ! " déclare Thomas Kerjean, Directeur Général de Mailinblack

CROSSCALL, créateur du marché de l’outdoor mobile technology et de la téléphonie mobile durable, propose des mobiles et smartphones étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie. L’entreprise a été créée en 2009 par Cyril Vidal pour répondre à des usages et des besoins spécifiques auxquels il était lui-même confronté et pour lesquels aucun matériel spécifique n’existait. La marque conçoit ainsi des modèles parfaitement adaptés aux environnements hostiles et imprévisibles que rencontrent les sportifs et professionnels de terrain (eau, pluie, vent, humidité, poussière, chocs...) ; ainsi qu’une gamme d’accessoires performants. Avec plus d’2,5 millions d’unités vendues, un CA de 80,5 M€ et bénéficiant déjà de plus de 20 000 points de vente, la société française, basée à Aix-en-Provence, poursuit son évolution à travers la montée en gamme de ses mobiles de plus en plus reconnus pour leur qualité et leur originalité en France comme à l’international.