Mailinblack se développe à l’international en signant des partenariats de distribution stratégiques au Benelux, au Maroc et en Espagne

janvier 2020 par Marc Jacob

Après une levée de fonds de 14 millions d’euros en juillet 2019, l’éditeur de solution anti-spam, Mailinblack, dévoile son développement à l’international. Profondément ancré en France avec 9 000 clients et une croissance moyenne de 40%, Mailinblack vient de signer deux partenariats importants au Maroc avec Casanet et CBI, un partenariat au Benelux avec DSD et un partenariat en Espagne avec GTI.

Les cyberattaques peuvent être dévastatrices pour les petites entreprises, qui n’ont souvent pas les fonds ni les ressources nécessaires pour pouvoir récupérer leurs données. De nombreuses PME s’inquiètent au sujet de la sécurité de leurs données et de leur capacité à contrer les cyberattaques, d’autant plus qu’elles ne disposent souvent pas de système de protection qui soit efficace contre les menaces les plus puissantes. La force de Mailinblack, reconnue par ses partenaires, est sa technologie d’authentification humaine qui permet de se protéger efficacement contre les spammeurs. Ce système, alimenté par l’intelligence artificielle, apporte une protection supplémentaire aux systèmes de messagerie des utilisateurs contre diverses menaces telles que les malwares, le phishing, les ransomwares ou encore le spam.

Mailinblack s’installe au Maroc avec CBI et Casanet

Mailinblack a choisi CBI et Casanet, déjà opérationnels au Maroc et pouvant dès à présent répondre à la demande de nouveaux clients, pour distribuer sa solution anti-spam. Mailinblack va apporter aux PME Marocaines les plus hauts niveaux de sécurité et de protection. Sa solution est facile à intégrer ; les PME pourront consacrer plus de temps et d’attention à la croissance de leurs activités, et ce, sans jamais avoir à se soucier de la sécurité de leurs emails. Casanet et CBI sont deux acteurs profondément ancrés et crédibles au Maroc, c’est pourquoi Mailinblack a décidé de collaborer avec eux dans le but d’utiliser leur influence sur le marché.

Mailinblack ouvre le Benelux grâce à DSD Europe

DSD Europe a souhaité élargir son portefeuille de services cloud avec la première solution anti-spam française. DSD Europe a choisi de proposer à ses utilisateurs la solution Mailinblack car elle se distingue par son système d’authentification humaine qui permet une protection maximale des entreprises et des collaborateurs contre les menaces informatiques. De son côté, Mailinblack a sélectionné DSD Europe comme partenaire au Benelux pour leurs valeurs communes qui sont d’accroitre leur croissance rapidement et de positionner la satisfaction client au centre de leur préoccupation.

Mailinblack se lance en Espagne avec GTI

GTI Software & Networking est un acteur majeur de la distribution en Espagne, ayant aussi une portée au Portugal, avec une division cybersécurité à laquelle est désormais rattaché Mailinblack. C’est pour ces raisons que Mailinblack a choisi de s’appuyer sur GTI pour se développer rapidement dans la péninsule ibérique. Pour GTI, ce partenariat a pour but d’étoffer son offre avec une solution anti-spam non présente jusqu’alors dans son catalogue.