Mailinblack rejoint Hexatrust

juin 2020 par Marc Jacob

L’objectif de ce groupement d’entreprises innovantes est de valoriser des solutions qui répondent toutes à des exigences techniques de maturité. Ces dernières doivent être reconnues en France et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrire dans des logiques de certification et de souveraineté.

Solution de protection contre les attaques par email de type spam, malware, ransomware, phishing, spearphishing ou encore scam, Mailinblack Protect est reconnue et éprouvée depuis plus de 15 ans par 10 000 établissements français (TPE, PME, collectivités et établissements de santé) pour son efficacité et sa simplicité d’utilisation. Mailinblack compte également des clients en Europe et en Afrique francophone.