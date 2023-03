Mailinblack présente Cyber Academy

mars 2023 par Marc Jacob

Cette plateforme de formation complète et ludique, disponible sur ordinateur et mobile, a été développée autour de l’utilisateur pour s’adapter à son rythme d’apprentissage. Elle propose des contenus progressifs et interactifs permettant de renforcer les compétences en cybersécurité à travers différents modules : gestion des mots de passe, authentification, sécurité du poste de travail, gestion des données, etc.

Cyber Academy complète Cyber Coach, solution diffusant des simulations d’attaques personnalisées de façon régulière et inopinée par email, clé USB ou QR Code. Lancée en 2021 par Mailinblack, Cyber Coach compte aujourd’hui plus de 500 clients et réduit de moitié la vulnérabilité des collaborateurs après six simulations d’attaques.