Mailinblack, lauréat de la tranche 2 du Grand Défi “Automatiser la cybersécurité”

août 2023 par Marc Jacob

Mailinblack est lauréate de la tranche deux du Grand Défi “Automatiser la cybersécurité”, l’appel à projets mené par le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Aux côtés de Mailinblack, quatre autres entreprises ont été également retenues : AnozrWay, Sekoia, Hackuity, et Tehtris.

Lancée en 2019, la première tranche du Grand Défi avait retenu 27 projets (16 PME et 11 startups), se positionnant sur trois sujets prometteurs et peu adressés à l’époque : l’impact des nouveaux usages sur la sécurité des réseaux (standards et industriels), la sécurisation des objets connectés et la protection des petites structures contre la cybercriminalité.

La tranche 2 du Grand Défi cyber a pour vocation d’opérer une sur-sélection parmi les lauréats de la tranche 1 pour emmener plus loin, et sur une à deux années supplémentaires, les acteurs et les technologies les plus prometteurs.

L’accent sera également mis sur les perspectives économiques et commerciales de manière très concrète : l’objectif est donc de positionner les lauréats dans une dynamique internationale, sur un marché émergent à forte croissance et aux perspectives économiques maximales.

Reconnue pour Protect, sa solution historique de protection de messagerie, Mailinblack a su diversifier ses outils en fonction de l’évolution des usages du numérique. Consciente que la technologie seule ne pouvait faire face aux cyberattaques de plus en plus ciblées et sophistiquées, elle a lancé en 2021 Cyber Coach, un simulateur de cyberattaques par email, clé USB et QR Code. La solution a déjà sensibilisé plus de 400 000 collaborateurs aux menaces cyber et aux bonnes pratiques.

En juin 2023, l’entreprise a lancé Cyber Academy, une nouvelle plateforme de formation des collaborateurs à la cybersécurité proposant des contenus ludiques et interactifs. Ils permettent de renforcer les compétences en cybersécurité à travers différents modules de micro-learning : gestion des mots de passe, authentification, sécurité du poste de travail, gestion des données, etc.

L’entreprise entend poursuivre le développement de nouvelles solutions et ambitionne de devenir le garde du corps cyber de 5 millions d’utilisateurs d’ici à 2026.