Mailinblack lance Phishing Coach

février 2021 par Marc Jacob

MAILINBLACK lance Phishing Coach, un outil de sensibilisation et de formation aux cyber-attaques par email qui permet de lutter contre la vulnérabilité des entreprises.

Avec cette solution, l’entreprise peut simuler des attaques de phishing afin d’éduquer chacun de ses collaborateurs de façon informelle, flexible et ciblée. Une approche pédagogique basée sur l’IA et les neurosciences plébiscitée par les DSI et les directions générales des entreprises.

Lancé en version beta en septembre dernier, ce produit innovant dédié aux entreprises et aux administrations publiques a déjà séduit 150 clients en pré-lancement dont Jaguar Network, Olympique de Marseille, Métropole Aix Marseille, OpenClassrooms et Alsid.