Mailinblack et Wooxo créent une offre commune pour sécuriser les données sensibles M365 des entreprises

mars 2021 par Marc Jacob

Mailinblack a signé un partenariat avec la société Wooxo, éditeur français de solutions professionnelles informatiques pour sécuriser et protéger les entreprises des attaques informatiques de plus en plus performantes.

Le nombre d’attaques informatiques a quadruplé depuis le début de la crise sanitaire, 90 % sont véhiculées par email (malware, ransomware, phishing, spearphishing), et impliquent très souvent une erreur humaine. Le télétravail, mis en place dans des conditions d’urgence avec un niveau de sécurité peu élevé, a accéléré la menace et augmenté la surface d’attaque des assaillants. La protection des systèmes d’information et des données est aujourd’hui un véritable enjeu pour des entreprises de plus en plus dépendantes de leurs outils numériques. Face à ce constat, Mailinblack et Wooxo, deux acteurs français membres d’Hexatrust, reconnus depuis plus de 10 ans dans la prévention des cyberattaques et la reprise d’activité se sont unis pour créer une offre complète de sécurisation des données M365 aux PME. Un accompagnement sur mesure adapté à la taille de l’entreprise : TPE, PME, fonction publique ou établissement de santé.

Protéger sa messagerie, sauvegarder et restaurer son écosystème de données En effet, suite à une attaque informatique, l’entreprise peut être fortement impactée par des vols de données, des pertes financières ou encore la suppression définitive de fichiers pouvant entraîner l’interruption de l’activité.

Mailinblack garantit une sécurité maximale à l’entreprise et aux collaborateurs face aux menaces informatiques qui transitent par email grâce à des ???technologies propriétaires et à l’intelligence artificielle. Pour sa part, Wooxo garantit zéro perte de données et zéro interruption d’activité en assurant aux entreprises de redémarrer immédiatement en cas d’incident et de récupérer les données, les systèmes informatiques et les applications en toute circonstance.

Une offre packagée commune avantageuse pour une sécurité maximale du système informatique des entreprises françaises.