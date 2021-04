Mailinblack dévoile un nouveau programme de partenariat

avril 2021 par Marc Jacob

Depuis plus de 15 ans MailinBlack édite et commercialise ses solutions de protection de messagerie professionnelle par le biais d’un réseau de 400 revendeurs actifs en France. Mailinblack propose aux entreprises une sécurité à 360° de la messagerie. Sa solution Protect sécurise la messagerie de plus de 12 000 entreprises et établissements publics français des cyberattaques (malwares, phishing, spear-phishing...) grâce à des technologies propriétaires et de l’intelligence artificielle et Phishing coach permet de sensibiliser et former les collaborateurs aux attaques de phishing.

Aujourd’hui, dans le cadre de sa stratégie de développement, l’éditeur lance un nouveau programme de partenariat dédié à la distribution de Phishing Coach auprès des PME, des ETI, des collectivités et des hôpitaux, particulièrement ciblés par les cyberattaques.

Cédric Langlasse, récemment nommé responsable des partenariats de Mailinblack, encadre une équipe de 3 personnes dédiées à l’animation du réseau partenaires. Avec pour ambitions de développer un écosystème de partenaires experts en conseil et service pour l’accompagner dans sa croissance, Mailinblack oriente sa stratégie autour des axes suivants :

Un business model adapté à la vente indirecte

Un programme de formation sur mesure et à la demande : Certification technique et commerciale aux solutions Mailinblack

Un accompagnement dédié à la détections de projet, présentation clients, signatures, mise en place et support

La création d’outils de communication personnalisés adaptés aux besoins du revendeur : Incentives, emailing, webinaires et évènements.

Les partenaires concernés sont les sociétés de conseils et de services en IT, présents sur l’ensemble du territoire français pour répondre aux enjeux de tous les profils d’entreprise, des PME aux grands groupes.