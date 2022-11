Mailinblack dévoile ses simulations d’attaques par email 100% personnalisables

août 2022 par Marc Jacob

Mailinblack annonce la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité pour sa solution de sensibilisation et de formation aux cyberattaques, Cyber Coach. Celle-ci permet aux organisations de personnaliser à 100% les modèles d’attaques par email pour les rendre plus crédibles et réalistes et renforcer ainsi la sensibilisation et la vigilance des collaborateurs aux risques cyber.