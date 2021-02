Mailinblack Lauréat du Grand Défi Cybersécurité

février 2021 par Marc Jacob

Le Président de la République Emmanuel Macron a dévoilé ce jour le plan stratégique de cybersécurité nationale : « Le Grand Défi Cybersécurité », initiative emblématique, vise à créer un "écosystème" nationale indépendant des GAFAMs, en portant les effectifs de la filière à 40 000 emplois et 25 milliards d’euros horizon 2025.

Mailinblack, avec 10 autres pépites de la French Tech, est lauréat du Grand Défi : Après sa levée de 14M€ en 2019, la société qui a recruté plus de 20 personnes en 2020 dans l’une des régions les plus touchées par le chômage en France, bénéficiera d’une subvention de l’Etat pour poursuivre ses innovations. Les subventions du Grand Défi vont appuyer la Recherche & Développement de l’entreprise ainsi que les innovations à risque en Deep Learning / Threat intelligence et neurosciences / sciences cognitives.

Parce que 90 %* des incidents de sécurité informatique impliquent une erreur humaine, Mailinblack a lancé la semaine dernière Phishing Coach, simulateur d’attaques et e-learning disruptif déjà adopté par plus de 150 clients dont OpenClassrooms, l’OM, le Groupe Hopps, Jaguar Networks, Wooxo.

Dès mars 2019, Mailinblack a proposé la gratuité sans engagement de ses solutions aux hôpitaux pour les accompagner à travers le confinement - L’aide solidaire a été récemment proposée à Dax et Villefranche-sur-Saône.

La vision 2023 de Mailinblack, leader en cybersécurité avec plus de 12 000 clients, est de consolider un leader européen en démocratisant l’accès aux fondamentaux de la cybersécurité - en priorité les hôpitaux, les collectivités, les TPE et les PME.

"C’est une consécration pour Mailinblack ! Nous sommes très fiers de compter parmi les 11 premiers lauréats du Grand Défi Cybersécurité. C’est une reconnaissance pour notre travail ces 18 derniers mois et un appui majeur pour nos innovations à venir. Après 15 ans de carrière au sein des GAFAMs, je suis heureux de voir la France se saisir d’une question d’intérêt national, cruciale pour notre souveraineté et notre leadership technologique dans le monde. Encore plus heureux que Mailinblack y participe activement." Déclare Thomas Kerjean, directeur général de Mailinblack