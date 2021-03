MOBOTIX lance un nouveau système de gestion vidéo en coopération avec Milestone Systems

mars 2021 par Marc Jacob

MOBOTIX renforce sa coopération avec Milestone Systems, spécialiste mondial en matière de logiciels de gestion de vidéo IP (VMS) à plateforme ouverte. Grâce à cette collaboration accrue, les deux sociétés prévoient une plus grande synergie qui se traduira bientôt par une nouvelle solution logicielle appelée MOBOTIX HUB.

Le nouveau système de gestion vidéo MOBOTIX MOBOTIX HUB sera disponible en différentes versions. D’une solution d’entrée de gamme pour les petites applications à des solutions d’entreprise avec un nombre illimité de caméras, un basculement et un portefeuille encore plus vaste d’analyses et d’intégrations.

L’élargissement du portefeuille de logiciels ouvre de nouvelles perspectives MOBOTIX HUB est la prochaine étape de la stratégie évolutive de MOBOTIX axée sur les solutions vidéo haut de gamme cyber-sécurisées. Il permettra d’étendre le portefeuille actuel de solutions MOBOTIX, notamment le MOBOTIX ManagementCenter et le MOBOTIX Cloud.

La technologie vidéo a évolué au-delà des exigences purement sécuritaires. Fournir des données pour l’optimisation, l’analyse, le marketing et l’intégration dans d’autres systèmes est désormais une nécessité quotidienne.