MOBOTIX lance le “MOBOTIX HUB”

mai 2021 par Marc Jacob

La nouvelle plate-forme de gestion vidéo ouverte MOBOTIX HUB intègre tous les systèmes vidéo MOBOTIX compatibles ONVIF et plus de 10 000 caméras et équipements supplémentaires sur une grande variété de sites dans le monde. En outre, cette plateforme très performante permet d’associer une variété sans cesse croissante d’outils d’analyse vidéo intelligents.

Si les caméras continuent de constituer la base de chaque système, l’utilisation d’un logiciel supplémentaire d’analyse et d’événements basé sur le Deep Learning et l’intelligence artificielle ouvre la voie à des fonctions polyvalentes de protection, d’optimisation et de sécurité. Les processus de flux de travail, d’entreprise et de production peuvent ainsi être rendus plus efficaces et plus sûrs grâce à cette solution.

Des solutions de gestion vidéo complètes.

MOBOTIX HUB fournit à l’utilisateur un nœud central et un point de contrôle qui relie tous les composants du réseau. Tous les systèmes vidéo et de sécurité sont faciles à contrôler, ce qui donne à l’utilisateur la meilleure vue d’ensemble possible. MOBOTIX propose ainsi à ses clients - en plus du MOBOTIX CLOUD et du MOBOTIX Management Center - trois solutions de gestion vidéo couvrant l’ensemble des besoins, des petites applications aux plus grands projets multi-sites hautement sécurisés. En outre, les clients utilisant uniquement des caméras MOVE peuvent utiliser le NVR MOBOTIX MOVE comme solution intégrée de stockage et de gestion.

MOBOTIX HUB est une plate-forme de gestion vidéo (VMS) ouverte destinée aux entreprises de tous types et de toutes tailles. Elle intègre tous les éléments des systèmes vidéo modernes, même dans des structures très complexes et sur un nombre illimité de sites. La plateforme combine des caméras de sécurité et d’analyse, des systèmes de contrôle d’accès, des équipements de sécurité, des capteurs environnementaux, des interfaces logicielles et matérielles avec des équipements industriels, et bien plus encore, dans une interface de contrôle et d’utilisation commune - centralisée, transparente et conviviale.

Grâce à l’utilisation intelligente des données collectées, MOBOTIX HUB aide à protéger efficacement les personnes et les biens et à analyser les comportements. Il fournit également aux utilisateurs de nouvelles informations qui peuvent être utilisées pour optimiser les processus et les flux de travail de l’entreprise.

5 niveaux pour s’adapter de manière évolutive à l’exigence.

MOBOTIX propose cinq versions différentes de MOBOTIX HUB : du système gratuit L1 pour les petites applications locales avec jusqu’à huit caméras au MOBOTIX HUB L5, qui convient aux applications extrêmement importantes et très axées sur la sûreté - avec un nombre illimité de caméras et de dispositifs installés sur une grande variété de sites dans le monde entier. Un accès flexible au système vidéo peut être fourni via le client mobile, Web ou station de bureau. Le mur d’images vidéo, accessible pour les deux niveaux les plus puissants L4 et L5, offre à l’utilisateur une vue d’ensemble totalement transparente dans un centre de contrôle complet.

Chaque solution est différente. Chaque industrie et chaque entreprise a ses propres exigences. MOBOTIX HUB évoluera avec les futurs développements matériels et logiciels sur le marché de la sécurité vidéo. En tant que système ouvert et compatible ONVIF, la plateforme de gestion vidéo peut connecter en permanence des équipements vidéo supplémentaires et de nouveaux dispositifs techniques. Elle peut attribuer des alarmes de manière indépendante et déclencher n’importe quelle fonction. MOBOTIX HUB est extensible de manière quasi arbitraire. Avec trois mises à jour de produit par an, MOBOTIX garantit que le système est toujours à jour.

Cybersécurité, sécurité des données et protection des données.

Comme toutes les solutions MOBOTIX, MOBOTIX HUB est conçu pour permettre une communication sécurisée de bout en bout afin de protéger les données et l’ensemble du réseau. Les mesures de cybersécurité sont constamment développées pour être armé dynamiquement contre les cyberattaques en permanence.

Le logiciel MOBOTIX HUB offre toute une matrice de mécanismes de sécurité. Les autorisations d’administrateur et d’utilisateur étagées appliquées côté serveur, combinées à l’utilisation de procédures de sécurité informatique strictes, font de MOBOTIX HUB le premier choix des entreprises et organisations sensibles à la sûreté et sécurité.