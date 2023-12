MOBOTIX étend sa solution cloud

décembre 2023 par Marc Jacob

Avec ce dernier lancement, MOBOTIX AG met à disposition la version complète de la Thermal Validation App, développée en interne. L’application primée réduit les fausses alarmes au minimum en détectant et en filtrant les sources de chaleur non critiques telles que les excavateurs ou les camions dans une zone surveillée. Les systèmes d’échappement ou les parties de carrosserie chaudes ne déclenchent alors plus de fausses alarmes.

L’entreprise technologique étend également son système de gestion vidéo MOBOTIX CLOUD afin d’offrir des solutions aux grandes entreprises disposant de plusieurs sites, d’un nombre important d’utilisateurs, d’exigences réglementaires et de besoins de surveillance complexes.

Réduire les fausses alarmes dans les applications thermiques

Expansion des fonctions MOBOTIX CLOUD

La gamme étendue de MOBOTIX CLOUD comprend trois éditions : Standard, Professional et Enterprise. Elle permet d’adapter la solution aux besoins des entreprises, quels que soient le nombre de caméras et la durée de l’abonnement.

La Standard Edition comprend toutes les fonctionnalités principales du VMS MOBOTIX CLOUD : Smart Video Search et la gamme complète d’analyses vidéo basées sur l’IA pour optimiser la sécurité et les processus d’entreprise.

La Professional Edition a été développée pour les entreprises de taille moyenne (de 10 à plus de 25 sites) et les entreprises à croissance rapide. Elle offre des fonctions supplémentaires pour améliorer la gestion de plusieurs sites, utilisateurs et caméras.

L’Enterprise Edition est idéale pour les grandes entreprises multinationales et les entreprises implantées localement. Elle permet de gérer un nombre illimité d’utilisateurs et offre une solution avancée de gestion des accès ainsi que des rapports opérationnels complets pour répondre aux exigences légales et de conformité.

La mise à jour de MOBOTIX CLOUD comprend une multitude de fonctions, telles que l’authentification unique pour améliorer la gestion des accès, la gestion optimisée des groupes de caméras par emplacement et l’affichage des plans d’étage par emplacement/plan d’étage. Le nouveau journal d’audit vérifie les activités des utilisateurs et les rend traçables.

En outre, les Smart Layout basées sur l’intelligence artificielle peuvent mettre en avant dans le tableau de bord les caméras ayant détecté un mouvement, pour rendre l’activité immédiatement visible en direct. La nouvelle Command Line Interface (CLI) facilite la création de commandes basées sur des scripts pour automatiser les fonctions du système et le dépannage. Le MOBOTIX CLOUD offre également une nouvelle façon de connecter les caméras MOBOTIX MOVE plus rapidement et plus facilement au cloud sans matériel supplémentaire (bridge).